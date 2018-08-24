Enes siftah yapacak – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Enes siftah yapacak

    Enes siftah yapacak
    Pazartesi günü 'a konuk olacak Altınordu'da, Enes Kubat ilk 11'de forma giymeye hazırlanıyor. Ankaragücü'nden transfer edilen 24 yaşındaki golcü, ilk iki haftada 36 dakika şans bulmuştu.
    1. 24.8.2018
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