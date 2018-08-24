Enes siftah yapacak
Pazartesi günü Karabükspor'a konuk olacak Altınordu'da, Enes Kubat ilk 11'de forma giymeye hazırlanıyor. Ankaragücü'nden transfer edilen 24 yaşındaki golcü, ilk iki haftada 36 dakika şans bulmuştu.
- 24.8.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 6
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BAŞKAN BEY AYEWWW N'OLACAK.
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Aslan Bu yil heycan duymuyordu,taraftar olarak hic bir enerji alamiyorduk
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BOOOMBA FENER KENDİNİ BİTİRDİ.
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