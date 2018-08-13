Gençler’in Nobre’si var
SPOR Toto Süper Lig'e 29 yıl sonra veda eden Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in yeni takımı Hatayspor'u konuk etti.
SPOR Toto Süper Lig'e 29 yıl sonra veda eden Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in yeni takımı Hatayspor'u konuk etti. Şampiyonluk favorilerinden kırmızı- siyahlılar, Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan yeni transferi Mert Nobre'yle sonuca gitti. 19. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen 37 yaşındaki Brezilya asıllı Türk yıldız, ağları bulmakta zorlanmadı. Başkent ekibi Hatayspor karşısında attığı tek golle, üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.
- 13.8.2018
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Pepe: "Lige sağ ayakla başladık"
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pepe kardeş Bizde de önemli sağ ayak
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myking Şu seviyesizliğe bak şiddet unsuru resmen.anlaşılan Fb düşmanı ali ay fenerbahçeyle savaş istiyor. gücün yetmez bu büyük kulübe otur yerinde
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Göztepe evinde Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup oldu | ÖZET
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fakir Galatasaray maçı öncesi Özgür Yankaya ve Göztepeye gösterilen kırmızılar tesadüf değil mi ? Antep maçında gol atmak istemesi gibi
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