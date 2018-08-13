Gençler’in Nobre’si var – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Gençler’in Nobre’si var

    Gençler’in Nobre’si var

    SPOR Lig'e 29 yıl sonra veda eden , 1. Lig'in yeni takımı Hatayspor'u konuk etti.

    SPOR Lig'e 29 yıl sonra veda eden , 1. Lig'in yeni takımı Hatayspor'u konuk etti. Şampiyonluk favorilerinden kırmızı- siyahlılar, Erzurumspor'un 'e çıkmasında büyük pay sahibi olan yeni transferi 'yle sonuca gitti. 19. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen 37 yaşındaki asıllı Türk yıldız, ağları bulmakta zorlanmadı. Başkent ekibi Hatayspor karşısında attığı tek golle, üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

    1. 13.8.2018
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