Gençler’in Nobre’si var

SPOR Toto Süper Lig'e 29 yıl sonra veda eden Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in yeni takımı Hatayspor'u konuk etti. Şampiyonluk favorilerinden kırmızı- siyahlılar, Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan yeni transferi Mert Nobre'yle sonuca gitti. 19. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen 37 yaşındaki Brezilya asıllı Türk yıldız, ağları bulmakta zorlanmadı. Başkent ekibi Hatayspor karşısında attığı tek golle, üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.