Elazığspor, Bekmezci ve Şam'ı kadrosuna kattı 
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    , Bekmezci ve Şam'ı kadrosuna kattı

    Elazığspor, Bekmezci ve Şam'ı kadrosuna kattı

    SPOR Toto 1'inci Lig'de mücadele eden , orta saha oyuncusu ve sağ bek oyuncusu 'ı kadrosuna kattı.

    Daha önce kulüpten alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle sözleşmelerini fesheden ve ile yeniden anlaşma sağlandığı ifade edildi. kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz orta saha oyuncusu Kadir Bekmezci ve sağ bek oyuncusu Orhan Şam ile yeniden anlaşmaya varmıştır. komitemizin gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda Bekmezci ve Şam ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır" denildi.

    1. 9.8.2018 16:10
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