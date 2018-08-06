Son Gakgoş Tolgahan – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Son Gakgoş Tolgahan

    Son Gakgoş Tolgahan

    , Demirspor’un sol bekini

    TRANSFER çalışmalarına geç başlayan , dün Tolgahan Çiçek'le anlaşma sağladı. Bordo-beyazlıların geçtiğimiz sezon Demir forması giyen sol bek için bugün imza töreni düzenleneceği öğrenildi. ekibi De Graafschap'ta profesyonel kariyerine başlayan 23 yaşındaki oyuncu, savunmanın göbeğinde de görev yapıyor. Bu arada gakgoşların, birçok takımın gündeminde olan kaleci 'e teklifte bulunduğu ancak olumsuz yanıt aldığı iddia edildi.
    1. 6.8.2018
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