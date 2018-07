SPOR Toto 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, stoper Emre Can Coşkun ile sol bek oyuncusu Enes Akyol'u renklerine bağladı. Turuncu beyazlılar 24 yaşındaki stoper oyuncu Emre Can ve 20 yaşındaki sol bek oyuncusu Enes Akyol ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz yıl kiralık olarak Adanaspor'da forma giyen Emre Can Coşkun son olarak İzmir temsilcisi Göztepe'de, Enes Akyol ise Alman ekibi Hertha BSC II takımında forma giymişti.