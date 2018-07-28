Emre Can ve Enes Adanaspor’lu oldu – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Emre Can ve Enes ’lu oldu

    Emre Can ve Enes Adanaspor’lu oldu

    1.Lig ekiplerinden , stoper Emre ile sol bek oyuncusu 'u renklerine bağladı.

    1.Lig ekiplerinden , stoper Emre ile sol bek oyuncusu 'u renklerine bağladı. Turuncu beyazlılar 24 yaşındaki stoper oyuncu Emre Can ve 20 yaşındaki sol bek oyuncusu Enes Akyol ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz yıl kiralık olarak Adanaspor'da forma giyen Emre Can Coşkun son olarak temsilcisi 'de, Enes Akyol ise Alman ekibi Hertha BSC II takımında forma giymişti.

    1. 28.7.2018
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