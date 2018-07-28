Emre Can ve Enes Adanaspor’lu oldu
SPOR Toto 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, stoper Emre Can Coşkun ile sol bek oyuncusu Enes Akyol'u renklerine bağladı.
SPOR Toto 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, stoper Emre Can Coşkun ile sol bek oyuncusu Enes Akyol'u renklerine bağladı. Turuncu beyazlılar 24 yaşındaki stoper oyuncu Emre Can ve 20 yaşındaki sol bek oyuncusu Enes Akyol ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz yıl kiralık olarak Adanaspor'da forma giyen Emre Can Coşkun son olarak İzmir temsilcisi Göztepe'de, Enes Akyol ise Alman ekibi Hertha BSC II takımında forma giymişti.
- 28.7.2018
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
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