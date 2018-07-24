Adana'ya 3'lü paket (TFF 1. Lig, transfer gündemi / 24 Temmuz) – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Adana'ya 3'lü paket (TFF 1. Lig, gündemi / 24 Temmuz)

    Adana'ya 3'lü paket (TFF 1. Lig, transfer gündemi / 24 Temmuz)

    Toros Kaplanları, BB ’dan Abdülkadir Özdemir’le 2, Hatayspor forması giyen ’yla 3 ve Kastamonu’dan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

    TEKNİK direktörü Cihat Arslan'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Adanaspor, 3 ismi birden renklerine bağladı. Turuncu-beyazlılar, geçen sezon BB Erzurumspor forması giyen orta saha Abdulkadir Özdemir ile 2, Hatayspor'dan orta saha 'yla 3 ve Kastamonuspor 1966'da görev yapan defans oyuncusu ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı. 'e yükselen 'da geçen sezon 24 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki Abdulkadir, 2 golle takımına katkı sağlamıştı. Geçen sezonun devre arasında Karagümrük'ten Hatay'a gelen 23 yaşındaki genç orta saha Gökhan, 5 maçta görev yapmış ve 1. Lig'e yükselme başarısı göstermişti. 33 yaşındaki tecrübeli savunmacı Veli de Buca'da başladığı sezonu Kastamonu'da 26 maçla tamamlamıştı.

    SON ÇOTANAK
    Transfer döneminde hareketli günler geçiren Giresunspor, bir isme daha imza attırdı. Yeşilbeyazlılar, Hollanda'nın Leinden takımında forma giyen Kürşad Sürmeli'yi renklerine bağladı. 2 yıllık sözleşmeye imza atan 22 yaşındaki orta sahanın, 1-2 gün içerisinde Karadeniz ekibinin Düzce Topuk Yaylası'ndaki kampına katılacağı ve takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Giresunspor'un bu sezon kadrosuna kattığı 12. İsim olan Kürşad, Hollanda 2. Ligi'nde 32 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistle oynadı. Kürşad geçtiğimiz sezonun devre arasında Adanaspor'a imza atmış fakat 15 gün sonra anlaşma karşılıklı olarak son erdirilmişti.


    ADANA DEMİR'DE KOSECKİ TAMAM
    Bombaları ardı ardına patlatan , Slask Wroclaw forması giyen Jakub Kosecki'yi renklerine bağlıyor. 1990-1992 arasında G.Saray'da oynayan Roman Kosecki'nin oğlu olan 28 yaşındaki sol kanat ve kulübüyle anlaşma noktasına gelen mavi-lacivertliler, imza için saatleri saymaya başladı. Polonyalı yıldız için son olarak 250 bin Euro öneren Demir'in, sağlık kontrollerinden geçirmek üzere Kosecki'yi İstanbul'a getirdiği bildirildi. Başarılı kanat oyuncusu, geçtiğimiz hafta alınan 3-1'lik Cracovia Krakow galibiyetinde 1 gol atarak sezona iyi bir giriş yapmıştı.

    ES-ES, GÜVEN'E TALİP
    Süper Lig'e çıkmak için kolları sıvayan , tecrübeli bir isme kanca attı. Kırmızı- siyahlılar, 'la yollarını ayıran Mehmet Güven'le görüşmelere başladı. Başkan Halil Ünal ve kurmaylarının ilk temaslarda 30 yaşındaki ön liberodan olumlu yanıt aldığı bildirildi. Geçen sezonun ilk yarısında Osmanlıspor'da kadro dışı kalan tecrübeli ön libero, sezonu 11 maçta görev yaparak noktalamıştı. Bu arada Eskişehirspor, aynı ligde mücadele eden Osmanlıspor'u Bolu'daki hazırlık maçında 1-0 yendi. Eskişehirspor, 33. dakikada Milinkovic'in golüyle maçtan 1-0 galip ayrıldı.

    ÇELİKER İKNA ETTİ
    KARŞIYAKA, serbest kalan ve başka kulüple anlaşmayan sağ bek Abdülhamit Yıldız'dan vazgeçme noktasına geldi. Futbol Şube Sorumlusu Hakan Çeliker, tecrübeli savunmacının takıma döneceğini söylemesine rağmen kadroya dahil olmadığını ve artık peşinden koşmayacaklarını dile getirdi.


    HURŞİT'TEN 1 YILLIK İMZA
    TFF 2. Lig ekibi Kahramanmaraşspor, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Hurşit Taşçı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Hurşit, son olarak Gümüşhanespor formasını giymişti.

    TOM'A UNLU KUTLAMA
    SEZON hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Hatayspor'da, dünkü idmanda keyifler yerindeydi. Bordobeyazlı oyuncular, yeni transfer Tom'un doğum gününü yumurta ve unla Brezilya usülü kutladı. Şaşkına uğrayan Tom, takım arkadaşlarıyla poz vermeyi ihmal etmedi.
    1. 24.7.2018
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