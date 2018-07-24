Adana'ya 3'lü paket (TFF 1. Lig, transfer gündemi / 24 Temmuz)
Toros Kaplanları, BB Erzurum’dan Abdülkadir Özdemir’le 2, Hatayspor forması giyen Gökhan Sazdağı’yla 3 ve Kastamonu’dan Veli Kızılkaya ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
SON ÇOTANAK
Transfer döneminde hareketli günler geçiren Giresunspor, bir isme daha imza attırdı. Yeşilbeyazlılar, Hollanda'nın Leinden takımında forma giyen Kürşad Sürmeli'yi renklerine bağladı. 2 yıllık sözleşmeye imza atan 22 yaşındaki orta sahanın, 1-2 gün içerisinde Karadeniz ekibinin Düzce Topuk Yaylası'ndaki kampına katılacağı ve takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Giresunspor'un bu sezon kadrosuna kattığı 12. İsim olan Kürşad, Hollanda 2. Ligi'nde 32 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistle oynadı. Kürşad geçtiğimiz sezonun devre arasında Adanaspor'a imza atmış fakat 15 gün sonra anlaşma karşılıklı olarak son erdirilmişti.
ADANA DEMİR'DE KOSECKİ TAMAM
Bombaları ardı ardına patlatan Adana Demirspor, Slask Wroclaw forması giyen Jakub Kosecki'yi renklerine bağlıyor. 1990-1992 arasında G.Saray'da oynayan Roman Kosecki'nin oğlu olan 28 yaşındaki sol kanat ve kulübüyle anlaşma noktasına gelen mavi-lacivertliler, imza için saatleri saymaya başladı. Polonyalı yıldız için son olarak 250 bin Euro öneren Demir'in, sağlık kontrollerinden geçirmek üzere Kosecki'yi İstanbul'a getirdiği bildirildi. Başarılı kanat oyuncusu, geçtiğimiz hafta alınan 3-1'lik Cracovia Krakow galibiyetinde 1 gol atarak sezona iyi bir giriş yapmıştı.
ES-ES, GÜVEN'E TALİP
Süper Lig'e çıkmak için kolları sıvayan Eskişehirspor, tecrübeli bir isme kanca attı. Kırmızı- siyahlılar, Osmanlıspor'la yollarını ayıran Mehmet Güven'le görüşmelere başladı. Başkan Halil Ünal ve kurmaylarının ilk temaslarda 30 yaşındaki ön liberodan olumlu yanıt aldığı bildirildi. Geçen sezonun ilk yarısında Osmanlıspor'da kadro dışı kalan tecrübeli ön libero, sezonu 11 maçta görev yaparak noktalamıştı. Bu arada Eskişehirspor, aynı ligde mücadele eden Osmanlıspor'u Bolu'daki hazırlık maçında 1-0 yendi. Eskişehirspor, 33. dakikada Milinkovic'in golüyle maçtan 1-0 galip ayrıldı.
ÇELİKER İKNA ETTİ
KARŞIYAKA, serbest kalan ve başka kulüple anlaşmayan sağ bek Abdülhamit Yıldız'dan vazgeçme noktasına geldi. Futbol Şube Sorumlusu Hakan Çeliker, tecrübeli savunmacının takıma döneceğini söylemesine rağmen kadroya dahil olmadığını ve artık peşinden koşmayacaklarını dile getirdi.
HURŞİT'TEN 1 YILLIK İMZA
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kahramanmaraşspor, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Hurşit Taşçı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Hurşit, son olarak Gümüşhanespor formasını giymişti.
TOM'A UNLU KUTLAMA
SEZON hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Hatayspor'da, dünkü idmanda keyifler yerindeydi. Bordobeyazlı oyuncular, yeni transfer Tom'un doğum gününü yumurta ve unla Brezilya usülü kutladı. Şaşkına uğrayan Tom, takım arkadaşlarıyla poz vermeyi ihmal etmedi.
- 24.7.2018
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Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
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Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
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