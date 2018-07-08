Elazığ’da transfer sıkıntısı – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
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    ’da sıkıntısı

    Elazığ’da transfer sıkıntısı
    'da başkan Hacı Murat Yümlü, tahtasının kapanmasından dolayı transfer çalışmalarında sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Başkan Yümlü, Amedspor'un kalecisi Zülküf Özer ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını ancak transfer tahtasının kapanmasından dolayı yeni transferlere lisans çıkaramadıklarını dile getirdi.
    1. 8.7.2018
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