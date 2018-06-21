Giresunspor, William Sery ile anlaştı – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    22 Haziran 2018, Cuma
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    , ile anlaştı

    Giresunspor, William Sery ile anlaştı

    1. Lig ekiplerinden , ile anlaştı.

    Kulüp Başkanı , yaptığı yazılı açıklamada, stoper ile 2 yıllık anlaşma sağladıklarını belirtti.

    Sery transferinin camiaya hayırlı olmasını dileyen Bozbağ, çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

    William Sery geçen sezon 2. Ligi takımlarından Quevilly'de forma giymişti.

    1. 21.6.2018 22:33
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