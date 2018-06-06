Denizlispor kapış kapış
Spor Toto 1'inci Lig'de İstanbulspor'la anlaşan Fatih Tekke'nin yerine henüz yeni bir teknik direktör belirlemeyen Denizlispor'da sözleşmesi biten isimler, transferin gözdesi oldu.
Altyapı patentli Atakan, Altınordu'ya transfer olurken Kappel ve Barış'ı Yeni Malatyaspor'un istediği öğrenildi. Yönetim, sözleşme yenilemek için 250 bin Euro talep eden Kappel'le anlaşmaya varamadı. Yine sözleşmesi sona eren Aissati ile alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'nun yolunu tutan Mehmet Akyüz'ü Spor Toto 1'inci Lig'den birçok kulüp istiyor. Kontratı devam eden Ziya'ya da Giresunspor ve Bursaspor'un talip olduğu iddia edildi.
- 6.6.2018 13:49
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
İSTEMİYORUZ BURAK BU TAKIMA ASLA GELEMEMELİ. GS ŞAMPİYON OLUNCA AKBABA GİBİ ÜŞÜŞTÜ GS YE
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
ASLA ASLA ASLA İSTEMİYORUZ BURAK YILMAZ I ASLA VE ASLA İSTEMİYORU.MUSTAFA CENG. BAŞKAN GS FORMASI İÇİN OYNAYAN OYUNCU ALACAM DEMİŞTİ.BURAK PARAYI KOKLADIĞI YERE ATLIYO
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 8
Yorum
seferoğlu vay canım benim kupayı trabzona teslim edelim öylemi..hangi hakla..
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