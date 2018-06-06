Denizlispor kapış kapış – Fotomaç – 06 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    kapış kapış

    Denizlispor kapış kapış

    1'inci Lig'de İstanbulspor'la anlaşan 'nin yerine henüz yeni bir teknik direktör belirlemeyen 'da sözleşmesi biten isimler, transferin gözdesi oldu.

    Altyapı patentli Atakan, Altınordu'ya olurken Kappel ve Barış'ı 'un istediği öğrenildi. Yönetim, sözleşme yenilemek için 250 bin Euro talep eden Kappel'le anlaşmaya varamadı. Yine sözleşmesi sona eren Aissati ile alacakları için 'nun yolunu tutan Mehmet Akyüz'ü 1'inci Lig'den birçok kulüp istiyor. Kontratı devam eden Ziya'ya da Giresunspor ve 'un talip olduğu iddia edildi.

    1. 6.6.2018 13:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Denizlispor kapış kapış haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN