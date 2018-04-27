Elazığspor kafilesi Erzurum'a gitti – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    kafilesi 'a gitti

    Elazığspor kafilesi Erzurum'a gitti

    1. Lig’in 33. Haftası’nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Tetiş Yapı , 17 futbolcuyla ’a gitti.

    1. Lig ekibi TY , ligin 33. haftasında deplasmanda oynayacağı BB. Erzurumspor maçı için bu kente gitti. Teknik Sorumlu Muammer Sürmeli'nin takdiriyle bordo-beyazlı ekipte 17 futbolcu yer aldı. Murat Akça, ve Canberk Dilaver'in kart cezaları nedeniyle yer almadığı kafileye Brezilyalı oyuncu Wellington Tom da dahil edilmedi.

    Maçın kadrosunda Soner Şahin, Ahmet Sabri Fener, Mehmet Yiğit, Sezgin Coşkun, Lamine Diarra, Jeffrey Sarpong, Ioan Hora, Elmar Bjarnason, Adem Alkaşi, , Andreas Tatos, Emre Öztürk, Halil İbrahim Pekşen, Enes Batın Kaplan, Selim Enes Özeren, ve Ali Fırat Okur yer aldı.
    1. 27.4.2018 16:57
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