Elazığspor kafilesi Erzurum'a gitti
Spor Toto 1. Lig’in 33. Haftası’nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Tetiş Yapı Elazığspor, 17 futbolcuyla Erzurum’a gitti.
Maçın kadrosunda Soner Şahin, Ahmet Sabri Fener, Mehmet Yiğit, Sezgin Coşkun, Lamine Diarra, Jeffrey Sarpong, Ioan Hora, Elmar Bjarnason, Adem Alkaşi, Kadir Bekmezci, Andreas Tatos, Emre Öztürk, Halil İbrahim Pekşen, Enes Batın Kaplan, Selim Enes Özeren, Mertan Caner Öztürk ve Ali Fırat Okur yer aldı.
- 27.4.2018 16:57
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Toplam 2
Yorum
klaus hakeme dikkat! kupada Mete,lig de Cüneyt ikiside proje hakem,derbiöncesi bomba yapabilir.
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Toplam 17
Yorum
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Toplam 57
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SİNAN BİR TS TARAFTARI OLARAK BJK NIN ALDIGI KARARI DESTEKLIYORUM.FB MÜZESİNDE HAKSIZ YERE ELDE EDILEN KUPALARA BİR YENİSİ DAHA EKLENIR.ALISKINL
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