Denizlispor'un korkusu rehavet – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    'un korkusu rehavet

    Denizlispor'un korkusu rehavet

    1'inci Lig'de lider ve düşme hattındaki direkt rakibi 'la oynadığı son 2 maçtan beraberlik çıkaran , bu hafta mücadelesi öncesi rehavet korkusu yaşıyor.

    Evinde son 5 maçı 3 galibiyet, 2 beraberlikle geçen, aylar önce düşmesi kesinleşen zayıf Gazintepspor karşısında sürpriz bir kayıp yaşamak istemeyen 'da teknik direktör , oyuncularını rehavete girmemeleri konusunda uyarıyor. Sezonun son 2 haftası öncesi düşme hattındaki 'la puan puana olan Denizlispor, bu mücadeleyi kazanarak final haftasına puan avantajıyla girmeyi hedefliyor.

    Maç öncesi futbolculara Samsunspor beraberliğinin 10'ar bin TL'lik primlerini dağıtıp moral aşılayacak yönetim, hayati öneme sahip galibiyetine de 20'şer bin TL prim ödeyecek. Yönetimin geçen hafta yaptığı destek çağrısı üzerine iş adamı Bayramcan Yılmaz, kulübe 20 bin TL bağış yaptı. Eze'nin sakatlığının sürdüğü yeşil-siyahlılarda ameliyat olduğu kasık bölgesindeki ağrıları süren Lazic'in de maçta forma giymesi beklenmiyor. Samsun deplasmanında takım arkadaşı Veli'nin tekmesinin geldiği yüzündeki şişlik devam eden Cenk ise hafta sonuna yetişecek. Gaziantep maçının biletleri gold ve VIP 50, kapalı B ve D üst 10, kapalı alt ve E üst, maraton, kale arkası ve misafir 5 TL'den satışa çıktı.

    1. 25.4.2018 13:50
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