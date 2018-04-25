Denizlispor'un korkusu rehavet

Evinde son 5 maçı 3 galibiyet, 2 beraberlikle geçen, aylar önce düşmesi kesinleşen zayıf Gazintepspor karşısında sürpriz bir kayıp yaşamak istemeyen Denizlispor'da teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularını rehavete girmemeleri konusunda uyarıyor. Sezonun son 2 haftası öncesi düşme hattındaki Samsunspor'la puan puana olan Denizlispor, bu mücadeleyi kazanarak final haftasına puan avantajıyla girmeyi hedefliyor.



Maç öncesi futbolculara Samsunspor beraberliğinin 10'ar bin TL'lik primlerini dağıtıp moral aşılayacak yönetim, hayati öneme sahip Gaziantepspor galibiyetine de 20'şer bin TL prim ödeyecek. Yönetimin geçen hafta yaptığı destek çağrısı üzerine iş adamı Bayramcan Yılmaz, kulübe 20 bin TL bağış yaptı. Eze'nin sakatlığının sürdüğü yeşil-siyahlılarda ameliyat olduğu kasık bölgesindeki ağrıları süren Lazic'in de maçta forma giymesi beklenmiyor. Samsun deplasmanında takım arkadaşı Veli'nin tekmesinin geldiği yüzündeki şişlik devam eden Cenk ise hafta sonuna yetişecek. Gaziantep maçının biletleri gold ve VIP 50, kapalı B ve D üst 10, kapalı alt ve E üst, maraton, kale arkası ve misafir 5 TL'den satışa çıktı.