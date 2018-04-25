Boluspor'un hedefi Süper Lig – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    'un hedefi

    <a href="/index/boluspor?id=48bfa66a-6cb8-495e-a4cd-c2ca5ad74201" class="" rel="tag">Boluspor</a>'un hedefi <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>

    1. Lig’de ilk 2 şansını sürdürerek 'e çıkmaya inanan , ligin 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör , "Biz de olanların farkındayız, en yüksek puan ortalamasıyla oynuyoruz. Kazanan, isteyen bir takım var. Bunun da herkesin istediği gibi şampiyonlukla sonuçlanmasını istiyoruz" dedi.

    Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından çabuk, kuvvet ve pas çalışması gerçekleştirildi. Dar alan çalışması ile devam eden antrenman, stretching ile sona erdi. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktörü , ligin son iki maçını da kazanmak istediklerini ifade ederek, "Güzel bir sezon geçiriyoruz. Bunu kalan son iki maçta, olursa ilk ikiyle süsleyip, olmazsa ilk 6'nın içerisinden play-off'tan çıkarak süslemek istiyoruz. Biz de olanların farkındayız, en yüksek puan ortalamasıyla oynuyoruz. Kazanan, isteyen bir takım var. Bunun da herkesin istediği gibi şampiyonlukla sonuçlanmasını istiyoruz. Son iki maç kağıt üzerinde çok zor gibi görünüyor. Bizim kazanmamız rakiplerin de kaybetmesi gerekiyor. Her şeyin bir arada olması gerekiyor. Şimdiye kadar o şekilde oldu, bunun da öyle olacağını düşünüyorum. Biz hata yapmadan rakiplerin hata yapmasını bekleyeceğiz. Şu anda yapacağımız çok fazla bir şey yok" diye konuştu.

    1. 25.4.2018 12:20
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