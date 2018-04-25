1. Lig’de ilk 2 şansını sürdürerek Süper Lig'e çıkmaya inanan Boluspor, ligin 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Biz de olanların farkındayız, en yüksek puan ortalamasıyla oynuyoruz. Kazanan, isteyen bir takım var. Bunun da herkesin istediği gibi şampiyonlukla sonuçlanmasını istiyoruz" dedi.
Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından çabuk, kuvvet ve pas çalışması gerçekleştirildi. Dar alan çalışması ile devam eden antrenman, stretching ile sona erdi. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ligin son iki maçını da kazanmak istediklerini ifade ederek, "Güzel bir sezon geçiriyoruz. Bunu kalan son iki maçta, olursa ilk ikiyle süsleyip, olmazsa ilk 6'nın içerisinden play-off'tan çıkarak süslemek istiyoruz. Biz de olanların farkındayız, en yüksek puan ortalamasıyla oynuyoruz. Kazanan, isteyen bir takım var. Bunun da herkesin istediği gibi şampiyonlukla sonuçlanmasını istiyoruz. Son iki maç kağıt üzerinde çok zor gibi görünüyor. Bizim kazanmamız rakiplerin de kaybetmesi gerekiyor. Her şeyin bir arada olması gerekiyor. Şimdiye kadar o şekilde oldu, bunun da öyle olacağını düşünüyorum. Biz hata yapmadan rakiplerin hata yapmasını bekleyeceğiz. Şu anda yapacağımız çok fazla bir şey yok" diye konuştu.
- 25.4.2018 12:20
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 16
Yorum
mali gidenler cok mu iş yaptıda akhisar laf söylüyorsun
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Beşiktaşlı doktorlara ‘sahtekarlık’ davası
Toplam 2
Yorum
GÖKHAN EĞER 5 DİKİŞ ATILACAK KADAR YARILMA VARSA KANDA OLMASI LAZIM.ANCAK GÖRÜLDÜ Kİ ŞENOLDA YADAK KULUBESİNDE OTURDUĞU ANA KADAR KANYOKTU .
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 16
Yorum
SAHADAN ÇEKİLDİLER BJKLİ FUTBOLCULARIN ÇOGU HAKEMDEN İZİNSİZ SOYUNMA ODASINA GİTTİ. TOLGA ZENGİN SUÇSUZSA NİYE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ OLAYIN KAHRAMANI O
Boluspor'un hedefi Süper Lig haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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