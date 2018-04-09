Samsunspor revire döndü

Açıklamada bulunan Zeren, futbolcularının sakatlıkları nedeniyle kadroda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Ahmet Burak Solakel ile Çağrı Ortakaya'nın bugün MR'ları çekildi. Davy Claude Angan ile Muhammet Beşir'in ağrıları var. Ufuk Budak zaten sakat, oynayamıyor. Göksu Türkdoğan ise cezalı olduğu için Eskişehirspor maçında oynayamayacak." dedi.

Yaşadıkları sıkıntılara rağmen ligi mutlu bitireceklerine inandıklarını dile getiren Zeren, şöyle konuştu:

"Hakikaten zor durumdayız ama şartlar ne olursa olsun bu maçların ağırlığını kaldırabilecek oyuncularımız var. Oynayabilecek oyuncularımızla sonuna kadar ligde kalmak için mücadelemizi vereceğiz. Teknik direktörümüz Besim Durmuş ve takım kaptanlarıyla toplantı yaptık. Futbolcular da bu durumdan kurtulacaklarına inanıyor. Samsunspor zor durumları birlik ve beraberlikle hep aşmıştır, yine aşacaktır."

Coşkun Zeren, dün sahalarında İstanbulspor ile yaptıkları maçta aldıkları beraberlik nedeniyle üzgün olduklarını da söyledi.

Rakipleri karşısında yakaladıkları pozisyonları cömertçe harcadıklarını ifade eden Zeren, şunları kaydetti:

"Hak ettiğimiz bir galibiyet olacaktı ama maalesef 2 puanı sahada bıraktık. Eskişehirspor'un kaybettiği haftada biz kazansaydık, ligde rahat bir nefes alacaktık. Ligde 3 takım da ligde kalma mücadelesi veriyor ama kim hırslı, arzulu ve istekli olursa sahadan o mutlu ayrılacak. Bu tür riskli durumlarda ayakta kalmayı bilen bir geçmişe sahibiz. Umarım bu durumu da başarı ile atlatacağız."