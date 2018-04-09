Boluspor hedefe kilitlendi – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    hedefe kilitlendi

    Boluspor hedefe kilitlendi

    1. Lig ekiplerinden 'un kulüp başkanı Necip Çarıkcı, 16 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları maçını kazandıkları takdirde play-off'a kalacaklarına inandığını söyledi.

    Çarıkcı, kentteki bir otelde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karşısında aldıkları 3 puanla play-off yarışında avantaj sağladıklarını kaydetti.

    Ligin 31. haftasında ile karşılaşacaklarını hatırlatan Çarıkcı, "Zayıf da olsa ligde ilk 2 şansımızda devam ediyor. İlk 6 yolunda ise bu haftaki zor engeli geçtik. İnşallah Adanaspor maçını da aldığımız takdirde play-off'ları garantilemiş oluruz." diye konuştu.

    Kırmızı-beyazlı taraftarlara çağrıda bulunan Çarıkcı, "Tetiş Yapı Elazığspor maçına daha fazla taraftar bekliyorduk. İnşallah taraftar grupları bundan sonrası için önlem alır, biraz daha hareket kazandırır. Bu konuda bizler de taraftarlarımıza destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:01
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