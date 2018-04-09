Boluspor hedefe kilitlendi

Çarıkcı, kentteki bir otelde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tetiş Yapı Elazığspor karşısında aldıkları 3 puanla play-off yarışında avantaj sağladıklarını kaydetti.

Ligin 31. haftasında Adanaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Çarıkcı, "Zayıf da olsa ligde ilk 2 şansımızda devam ediyor. İlk 6 yolunda ise bu haftaki zor engeli geçtik. İnşallah Adanaspor maçını da aldığımız takdirde play-off'ları garantilemiş oluruz." diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı taraftarlara çağrıda bulunan Çarıkcı, "Tetiş Yapı Elazığspor maçına daha fazla taraftar bekliyorduk. İnşallah taraftar grupları bundan sonrası için önlem alır, biraz daha hareket kazandırır. Bu konuda bizler de taraftarlarımıza destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.