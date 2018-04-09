Boluspor hedefe kilitlendi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkcı, 16 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Adanaspor maçını kazandıkları takdirde play-off'a kalacaklarına inandığını söyledi.
Çarıkcı, kentteki bir otelde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tetiş Yapı Elazığspor karşısında aldıkları 3 puanla play-off yarışında avantaj sağladıklarını kaydetti.
Ligin 31. haftasında Adanaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Çarıkcı, "Zayıf da olsa ligde ilk 2 şansımızda devam ediyor. İlk 6 yolunda ise bu haftaki zor engeli geçtik. İnşallah Adanaspor maçını da aldığımız takdirde play-off'ları garantilemiş oluruz." diye konuştu.
Kırmızı-beyazlı taraftarlara çağrıda bulunan Çarıkcı, "Tetiş Yapı Elazığspor maçına daha fazla taraftar bekliyorduk. İnşallah taraftar grupları bundan sonrası için önlem alır, biraz daha hareket kazandırır. Bu konuda bizler de taraftarlarımıza destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:01
-
Beşiktaş'ta Tosic, Negredo'yu yakaladı
Toplam 2
Yorum
MİSAFİR VAY BE TOSİC NE ZAMAN 35 YAPTI. HELAL OLSUN
-
Trabzonspor’un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu
Toplam 2
Yorum
Salih 6107 İyi güzel de ne yapalım. Maalesef kısmen de olsa haklısın. Ancak her toplumda böyleleri çıkar, bizde daha çok.
-
Hagi Vs Alex Bakın Bi
Toplam 96
Yorum
mako Şampiyonlar ligi gol krallığı Alex in iki asist ve ıffhs ödülünü yer yutar. Şampiyonlar ligi gol krallarını herkez hatırlar.
Boluspor hedefe kilitlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.