Bozbağ, Giresunspor'un kuruluşunun 51'inci yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, "Kalbi gerçek Giresunspor sevgisi ile çarpan bütün Giresunlular için en gururlu, en onurlu gündür 9 Nisan. Dolayısıyla bugün bizim için en gururlu, en onurlu gündür" ifadesinde bulundu.



Mesajında "Giresunspor'umuz kurulduğu günden bu yana tertemiz duygularla, karşılıksız bir sevgiyle, büyük bir aşkla, fedakarlıkla, alın teriyle, emekle, önceliğimiz Giresunspor'a hizmet etmek bilinciyle, büyük bir dayanışmayla, birlik ve beraberlikle bugün dimdik ayaktadır" diyen Bozbağ, şu ifadelere yer verdi:



"51 yıllık koca çınar Giresunspor'umuz, yaşattığı gelenekleriyle, Türk futboluna kazandırdığı değerleriyle, her anlamda bütün Türkiye'nin saygısını kazanmayı başarmış bir kulüp olmuştur.



Giresunspor'umuz yöneticilerinden kulüp çalışanlarına, teknik ekiplerinden sporcularına kadar her platformda temsil ettiği armayı en üst seviyeye taşımak için tam bir aile ortamı içerisindedir. Şüphesiz ki Giresunspor'umuz, en büyük gücünü her zaman taraftarlarımızdan almaktadır.



Temsil ettiğimiz camianın şanlı tarihine yakışır şekilde, Giresunspor'umuza yeni zaferlerle, yeni şampiyonluklarla dolu daha nice başarılar yaşatmak için, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da bütün gücümüzle, hep beraber omuz omuza, yılmadan, her geçen gün daha büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğiz.



Bu görev ve sorumluluk anlayışımızla, Giresunspor'umuzun bugün Türkiye'de örnek gösterilen bir kulüp haline gelmesinde çok büyük emekleri bulunan başta Milli Savunma Bakanımız Sayın Nurettin Canikli olmak üzere, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, mülki amirlerimize ve büyük Giresunspor taraftarlarına öncelikle teşekkürü bir borç biliyoruz.



Ve dünyadaki tüm Giresunspor sevdalılarının 51. kuruluş yıldönümünü en içten duygularımızla kutlarken, Giresunspor'umuzun bugünlere gelmesinde emeği bulunan bütün başkanlarımızı, yöneticilerimizi, teknik heyetlerimizi, oyuncularımızı, çalışanlarımızı ve değerli Giresunsporluları bir kez daha minnetle ve şükranla yad ediyoruz."