Altınordu'da rota Play-Off – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    'da rota Play-Off

    Altınordu'da rota Play-Off

    1'inci Lig ekiplerinden , bitime 4 hafta kala 'e direkt çıkma şansını zora soktu.

    Akın Çorap Giresunspor'la 0-0 berabere kaldıktan sonra dün evinde zirve yarışındaki Ümraniyespor'a 2-1 yenilen , 5 puan kaybederek ilk 2'nin 7 puan gerisine düşerek 49 puanla 6'ncı sırada yer buldu ve rotasını bu kez Play-Off'a çevirdi.

    Ligde cumartesi günü deplasmanda 1 puan üzerinde yer alan Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak Altınordu'da iki önemli futbolcunun cezalı duruma düşmesi de keyifleri kaçırdı. Ümraniyespor karşısında sarı kart gören stoper Hasan ve forvet Mirkan bu hafta kadroda yer almayacak.

    Altınordu'nun başında çıktığı 200'üncü maçından yenilgiyle ayrılan teknik direktör , "Kendi sahamızda maça baskılı başlamamız gerekiyordu, bunu yapamadık. Pas hataları ve kaptırdığımız topla 1-0 geriye düştük. Daha sonra oyun bizim lehimize geçti, kenarlardan bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarıda tempoyu yükseltip golü bulduk. Rakip kaliteli ayakla duran toptan tekrar öne geçti. Daha sonra oyun çok durdu ve soğudu. Kazanmak istediğimiz bir maçtan mağlup ayrıldık" dedi.

    Eroğlu, 100'üncü maçına çıktığı 23 Şubat 2015'te 'deki Giresunspor karşılaşmasından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

    İZMİR CUP KARNAVAL GİBİYDİ
    Altınordu'nun 21 ülkeden 56 takımın katılımıyla düzenlediği, açılışını Gençlik ve Spor Bakanı ile ünlü yıldız Alex de Souza'nın yaptığı 5'inci U12 , İzmir'e üç gün boyunca futbol karnavalı yaşattı. Bakan Bak ile Alex'in 56 çocuğa karşı yaptığı gösteri maçı uzun süre hafızalardan silinmeyecek görüntüler yarattı. Üç gün süren turnuvayı 30 bine yakın futbolsever yerinde izledi, İsmet Orhunbilge Tesisleri İzmir'in dört bir yanından gelenlerle adeta dolup dolup taştı. İzmir Cup'ın şampiyonu finalde Twente'yi penaltılarla 5-3 yenen AZ Alkmaar oldu.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:04
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