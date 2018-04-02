Manisaspor'dan yedinci veda – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Manisaspor'dan yedinci veda

    Manisaspor'dan yedinci veda

    1. Lig'de bitime 5 hafta kala ligden düşmesi kesinleşen 7. kez lige veda etti.

    1. Lig'de dün konuk olduğu Tetiş Yapı Elazığspor'a 8-1 yenilen , bitime 5 hafta kümeden düşmesi kesinleşti. Dünkü karşılaşmaya yedek kulübesinde sadece 1 kaleciyle çıkan Manisaspor, maç süresince 18,7 yaş ortalamasıyla mücadele etti. , bu ortalamayla ligde bu sezon mücadele eden en genç kadro ile sahaya çıkmış oldu.

    Ligde 29 maç sonunda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 19 yenilgi alan Grandmedical Manisaspor, TFF Lisans Kurulu ve FIFA'dan aldığı 9 puan silme cezası nedeniyle 29. haftayı 15 puanla tamamladı.

    Daha önce 'de 6 sezon mücadele eden Grandmedical Manisaspor, en son 2015-2016 sezonunda 2. Lig 'ta şampiyonluğa ulaşıp 1. Lig'e çıkmıştı.

    7. KEZ VEDA ETTİ
    İlk olarak 2. Lig adıyla oynanan ve 2001-2002'de statü değişikliğiyle 2. Lig A Kategorisi, 2007-2008'den sonra da 1. Lig adını alan ligde Grandmedical Manisaspor, 7. kez lige veda etti.

    Ligde 1977-1978 sezonunda düşme acısı yaşayan Ege temsilcisi, daha sonra 1982-1983, 1985-1986, 1992-1993, 1994-1995 ve 2014-2015 sezonlarından sonra bu yıl da düştü.

    Ligden en fazla düşen ekip konumuna ulaşan Grandmedical Manisaspor'u 6 defa lige veda eden Giresunspor takip ediyor.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:34
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