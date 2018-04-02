Asbaşkan hastanelik – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Asbaşkan hastanelik

    Asbaşkan hastanelik

    İlk yarının uzatma dakikalarında Alihan’ın kırmızı kartı sonrası sahada yaşanan gerilim protokol tribününe yansıdı.

    İlk yarının uzatma dakikalarında Alihan'ın kırmızı kartı sonrası sahada yaşanan gerilim protokol tribününe yansıdı. Koltukların havada uçtuğu olaylarda Ankaragücü Başkanı ile girdiği kavgada yaralanan Denizlispor Asbaşkanı Taner Atilla hastanelik oldu.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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