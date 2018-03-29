Grandmedical Manisaspor'da giden gidene – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    'da giden gidene

    <a href="/index/grandmedical-manisaspor?id=bcb2a45e-8a9b-42cb-852d-9a76ec0579ce" class="" rel="tag">Grandmedical Manisaspor</a>'da giden gidene

    SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalma umutlarını tüketen 'da maddi kriz yüzünden dağılmalar sürüyor. 18 Şubat'ta büyük umutlarla göreve gelen Gökay Budak yönetiminden şu ana kadar 6 kişi istifa ederken, personel de bir bir görevini bırakıyor.

    Siyah-beyazlılarda malzemeciler Hüseyin Artur, Fesih Erdoğan, tesis güvenlik görevlileri İbrahim Alış, Nagehan Karataş, Ruhi Gürsoy, A takım şoförü Okan Sırmalı, A takım masörü Can Güler ve mutfak görevlisi Emine Gül'ün ardından stat müdürü Latif Dalkıran ile altyapıda temizlik işlerini yapan Havva Kırçıl da görevinden ayrıldı. Uzun yıllardır Manisaspor'da çalışan Dalkıran'ın 4 aydır maaş alamadığı ortaya çıktı. Tüm personelini kaybetme noktasına gelen Ege ekibi, yeni yönetimden henüz umduğunu bulamadı.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:50
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