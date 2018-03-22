Dadaş Nobre kendini buldu – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Dadaş Nobre kendini buldu

    Dadaş Nobre kendini buldu
    1. Lig'de play-off hesapları yapan Erzurumspor'da, F.Bahçe ve Beşiktaşlı eski golcü Nobre, yeni hocasını övdü. Oynadığı son 3 maçta 3 gol atan 37 yaşındaki Brezilyalı santrfor, "Çalışmalarımız çok güzel geçiyor. Lige kötü başladık. Sonrasında 'la hava değişti. Mehmet Hoca ile birlikte benim de performansım arttı" dedi. Türk pasaportu alıp Mert ismini alan tecrübeli yıldız, bu sezon 22 maçta 4 gole imza attı.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:57
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