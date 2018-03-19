Ligin ikinci yarısı Giresunspor'a yaramadı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, ligin ikinci yarısında 11 maçta 7 puan toplayarak hedefinden uzaklaştı.
Sezona Spor Toto Süper Lig hedefiyle başlayan Karadeniz temsilcisi ilk devre oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 30 puan topladı. Yeşil-beyazlı takım topladığı bu puanla devreye 4. sırada play-off potası içerisinde girdi. Ligin ikinci yarısında ise Akın Çorap Giresunspor aynı başarıyı gösteremedi. Yeşil-beyazlı takım oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak, sadece 7 puan toplayabildi.
Ligde 37 puanla 11. sırada bulunan Akın Çorap Giresunspor, play-off'un dışında yer alıyor. Kulüp basın sözcüsü Bahattin Kurt yaptığı açıklamada, şanssız bir şekilde birçok maçta çok kritik puan kayıpları yaşadıklarını söyledi.
Çoğu maçta iyi oynamalarına rağmen sonucun gelmediğini belirten Kurt, "Girmeyen bir sürü top var ama rakibin topları giriyor. Son dakikalarda da kaybettiğimiz puanlar var. Elimizden geleni yapıyoruz ama olmayınca olmuyor. Sezon sonuna kadar elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Futbol bu, ne olacağı belli olmaz." değerlendirmesinde bulundu.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:38
-
Şaş’tan Kocaman’a taş
Toplam 14
Yorum
HASAN ŞAŞIRMIŞ. FENERİN 3 PENALTISI VERİLMEDİ. EKİCİNİN SARISI, SOLDADONUN 2 SARI KARTTAN ATILMASI, GSLİ FERNANDONUN ATILMASI,VELBUENANIN ATILMASI LAZIMDI
-
Şenol Güneş'ten itiraf: "Bütün yanlışları yaptık!"
Toplam 33
Yorum
UZMAN ANALİST HAKEMLER BAŞAKŞEHİRİ TUTUVERDİ AMA BJK VE ŞENOL BECEREMEDİ
-
"Şu maçı bile alamadınız"
Toplam 25
Yorum
FBLİİ HİÇBİ OYUNCUYLA PROBLEMİM VAR DİYE KESMEYECEN OYUNCUYU OBRADOVİC GİBİ GEREKEN NE İSE ONU YAPACAN TAKMIŞ VALBUENA YA EKİCİYE OYNATMIYO
Ligin ikinci yarısı Giresunspor'a yaramadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.