Ligin ikinci yarısı Giresunspor'a yaramadı – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Ligin ikinci yarısı Giresunspor'a yaramadı

    Ligin ikinci yarısı Giresunspor'a yaramadı

    1. Lig ekiplerinden , ligin ikinci yarısında 11 maçta 7 puan toplayarak hedefinden uzaklaştı.

    Sezona Spor hedefiyle başlayan Karadeniz temsilcisi ilk devre oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 30 puan topladı. Yeşil-beyazlı takım topladığı bu puanla devreye 4. sırada play-off potası içerisinde girdi. Ligin ikinci yarısında ise aynı başarıyı gösteremedi. Yeşil-beyazlı takım oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak, sadece 7 puan toplayabildi.

    Ligde 37 puanla 11. sırada bulunan Akın Çorap Giresunspor, play-off'un dışında yer alıyor. Kulüp basın sözcüsü Bahattin Kurt yaptığı açıklamada, şanssız bir şekilde birçok maçta çok kritik puan kayıpları yaşadıklarını söyledi.

    Çoğu maçta iyi oynamalarına rağmen sonucun gelmediğini belirten Kurt, "Girmeyen bir sürü top var ama rakibin topları giriyor. Son dakikalarda da kaybettiğimiz puanlar var. Elimizden geleni yapıyoruz ama olmayınca olmuyor. Sezon sonuna kadar elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Futbol bu, ne olacağı belli olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:38
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