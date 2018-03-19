Altınordu prim zengini
Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Denizlispor'u 2-1 yenerek milli maç arasına moralli giren Altınordu'da futbolcular üst üste aldıkları galibiyetlerle ceplerini doldurdu.
İkinci yarıda oynadığı 11 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan kırmızı-lacivertlilerde oyuncular, puan tablosuna eklenen her 3 puan için 5'er bin TL ödül hak etti. Yönetim beraberliklerde ise takıma 2 bin 500'er TL dağıtıyor.
Altınordu'da futbolcular ikinci yarıdaki 11 müsabaka sonunda sadece primlerden 47 bin 500 TL kazandı. Her galibiyetin ardından yönetimin hafta içinde ödemeleri aksatmadan gerçekleştirdiği, böylece futbolcuların daha iyi motive oldukları belirtildi.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:20
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"Şu maçı bile alamadınız"
Toplam 25
Yorum
FBLİİ HİÇBİ OYUNCUYLA PROBLEMİM VAR DİYE KESMEYECEN OYUNCUYU OBRADOVİC GİBİ GEREKEN NE İSE ONU YAPACAN TAKMIŞ VALBUENA YA EKİCİYE OYNATMIYO
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Beşiktaş'ta 2 yıldız cezalı duruma düştü!
Toplam 3
Yorum
USTA GÖZLEMCİ ASLINDA HAKEMLER ADAM GİBİ YÖNETSELER PEPE, MEDEL,SERDAR AZİZ HER MAÇ KIRMIZI GÖRÜRLER
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"Şu maçı bile alamadınız"
Toplam 25
Yorum
FBLİ HAKEMLERİN NİYETİ BELLİ VE BİZ HAKEMLERİDE YENMEK ZORUNDAYIZ BAHANE ARAMADAN .
Altınordu prim zengini haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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