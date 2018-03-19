Altınordu prim zengini – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    prim zengini

    <a href="/index/altinordu?id=e89874bc-5cec-4c0d-9054-339eb653e1db" class="" rel="tag">Altınordu</a> prim zengini

    1'inci Lig'de evinde Denizlispor'u 2-1 yenerek milli maç arasına moralli giren 'da futbolcular üst üste aldıkları galibiyetlerle ceplerini doldurdu.

    İkinci yarıda oynadığı 11 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan kırmızı-lacivertlilerde oyuncular, puan tablosuna eklenen her 3 puan için 5'er bin ödül hak etti. Yönetim beraberliklerde ise takıma 2 bin 500'er dağıtıyor.

    'da futbolcular ikinci yarıdaki 11 müsabaka sonunda sadece primlerden 47 bin 500 TL kazandı. Her galibiyetin ardından yönetimin hafta içinde ödemeleri aksatmadan gerçekleştirdiği, böylece futbolcuların daha iyi motive oldukları belirtildi.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:20
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