Denizlispor'u son anlar yakıyor
Spor Toto 1'nci Lig'de kümede kalma yarışı veren Denizlispor, oynadığı son 4 maçın 2'sinde son saniyelerde puan kaybetti.
Evinde Grandmedical Manisaspor karşısında mücadeleyi önde götürürken 90+3'üncü dakikada rakip kaleci Göktuğ'un attığı santrası yapılmayan golle 2-2 berabere kalan Denizlispor, son Altınordu deplasmanını ise 90+5'inci dakikadaki frikik golüyle 2-1 kaybetti.
Denizlispor, bu kayıplarla düşme hattından aylar sonra sıyrılma fırsatını tepti. Ligde kurtuluş barajındaki Eskişehirspor'un 1 puan gerisinde olan yeşil-siyahlılar, sezona milli maçlar nedeniyle verilen 1 haftalık arada 3 günlüğüne izne çıktı.
Öte yandan Denizlispor'da sakatlıkları bulunan Eze, Kerem Can ve Ziya'nın lige verilen arada iyileşmeleri bekleniyor.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:43
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Van Persie attıkça atıyor!
Toplam 8
Yorum
REEL HOLANDA LİĞİĞNDE ONUNE GELEN GOL ATIYOR ZATEN BUYUTECEK BIR SEY YO 45 YASINDAYIM 1 AY IDMAN YAPAYIM HOLLANDA LIGINDE 15 -20GOL ATARIM
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Şenol Güneş'ten itiraf: "Bütün yanlışları yaptık!"
Toplam 32
Yorum
Mini Yorum Hoca 3 yıldır yanlış yapıyorsun. İlk 2 yıl rakip yoktu, yanlışların görünmedi. Şimdi rakip çok, yaptığın yanlışları affetmiyorlar. anlafınmı
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Şenol Güneş'ten itiraf: "Bütün yanlışları yaptık!"
Toplam 32
Yorum
SENOL'UN EGOSU! Basaksehir'i ciddiye almayıp hiçbir analiz yapmadan sahaya çıkarsan olacağı budur. 2 metrelik Adebayor'u savunmaya Medel!!! Yaz yaz bitmez.
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