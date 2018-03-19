Evinde Grandmedical Manisaspor karşısında mücadeleyi önde götürürken 90+3'üncü dakikada rakip kaleci Göktuğ'un attığı santrası yapılmayan golle 2-2 berabere kalan Denizlispor, son Altınordu deplasmanını ise 90+5'inci dakikadaki frikik golüyle 2-1 kaybetti.



Denizlispor, bu kayıplarla düşme hattından aylar sonra sıyrılma fırsatını tepti. Ligde kurtuluş barajındaki Eskişehirspor'un 1 puan gerisinde olan yeşil-siyahlılar, sezona milli maçlar nedeniyle verilen 1 haftalık arada 3 günlüğüne izne çıktı.



Öte yandan Denizlispor'da sakatlıkları bulunan Eze, Kerem Can ve Ziya'nın lige verilen arada iyileşmeleri bekleniyor.



