Denizlispor'u son anlar yakıyor – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    'u son anlar yakıyor

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    1'nci Lig'de kümede kalma yarışı veren , oynadığı son 4 maçın 2'sinde son saniyelerde puan kaybetti.

    Evinde Grandmedical Manisaspor karşısında mücadeleyi önde götürürken 90+3'üncü dakikada rakip kaleci Göktuğ'un attığı santrası yapılmayan golle 2-2 berabere kalan , son Altınordu deplasmanını ise 90+5'inci dakikadaki frikik golüyle 2-1 kaybetti.

    , bu kayıplarla düşme hattından aylar sonra sıyrılma fırsatını tepti. Ligde kurtuluş barajındaki 'un 1 puan gerisinde olan yeşil-siyahlılar, sezona milli maçlar nedeniyle verilen 1 haftalık arada 3 günlüğüne izne çıktı.

    Öte yandan Denizlispor'da sakatlıkları bulunan Eze, Kerem Can ve Ziya'nın lige verilen arada iyileşmeleri bekleniyor.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:43
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