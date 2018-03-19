Ankaragücü yeniden yükselişte
Spor Toto 1. Lig'de son 3 maçını kazanan MKE Ankaragücü, yeniden şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline geldi.
Sezonun ilk devresini 34 puanla lider tamamlayan MKE Ankaragücü, ikinci yarıya kötü başlasa da toparlanmasını bildi. İkinci devrenin ilk 6 haftasında 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan başkent temsilcisi, beklentileri karşılayamadı.
İsmail Kartal'ın öğrencileri düşüşün ardından yeniden çıkışa geçerek, son 5 haftada 12 puan topladı. Son üç maçını kazanan MKE Ankaragücü, 28. haftanın ardından 52 puana ulaştı. İkinci sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, haftayı beraberlikle kapatan lider Çaykur Rizespor ile puan farkını bire indirdi.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:23
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Şaş’tan Kocaman’a taş
Toplam 8
Yorum
Recep Duymaç Hakem tarafsız olsaydı ne ise onu verseydi kimse itiraz edemezdi ama 3 net penaltıyı göremiyen bir hakem nasıl oluyorda FB tutmuş oluyor
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"Şu maçı bile alamadınız"
Toplam 19
Yorum
aziz istifa git artık şu klüpten aziz yıldırım yıldık artık..
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"Şu maçı bile alamadınız"
Toplam 19
Yorum
FB BİR FENERLİ OLARAK HAKEM ALANEN BİZİ SAVUNMUŞTUR İNANAMIYORUM HAKEMİ ELEŞTİRMELERİNE ŞENOL HOCAYI DİNLEYİN NASIL ÖZ ELEŞTİRİ YAPIYO UTANMAZ
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