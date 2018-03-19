Ankaragücü yeniden yükselişte – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Ankaragücü yeniden yükselişte

    Ankaragücü yeniden yükselişte

    1. Lig'de son 3 maçını kazanan , yeniden şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline geldi.

    Sezonun ilk devresini 34 puanla lider tamamlayan , ikinci yarıya kötü başlasa da toparlanmasını bildi. İkinci devrenin ilk 6 haftasında 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan başkent temsilcisi, beklentileri karşılayamadı.

    'ın öğrencileri düşüşün ardından yeniden çıkışa geçerek, son 5 haftada 12 puan topladı. Son üç maçını kazanan MKE Ankaragücü, 28. haftanın ardından 52 puana ulaştı. İkinci sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, haftayı beraberlikle kapatan lider ile puan farkını bire indirdi.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:23
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