Ankaragücü tam gaz – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Ankaragücü tam gaz

    Ankaragücü tam gaz

    1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, kritik maçta Es-Es’i ’nun golüyle mağlup ederek yarışındaki iddiasını devam ettirdi

    Ankaragücü yolunda engelleri birer birer aşmaya devam ediyor. 1. Lig'de zirve mücadelesi veren sarı-lacivertliler, dün sahasında konuk ettiği 'u 1-0 yendi. Ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Ankaragücü, ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında aradığı golü buldu. Dakikalar 71'i gösterdiğinde 'nun attığı golle galibiyete ulaşan Başkent temsilcisi üst üste üçüncü kez kazandı. Puanını 52'ye yükselten Ankaragücü, lider 'yi 1 puan geriden takip etmeye devam etti. Son üç maçını kaybeden ve 4 haftadır galibiyete hasret olan ise 30 puanla düşme hattının bir basamak üstünde yer aldı.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:58
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