Gazisehir’den Manisa’da sov – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Gazisehir’den ’da sov

    Gazisehir’den <a href="/index/manisa?id=b7c7d14b-b4a2-4a6d-b91c-9fe3a980fa13" class="" rel="tag">Manisa</a>’da sov

    Güneydoğu ekibi, kümede kalma umutlarını her geçen hafta kaybeden Ege temsilcisini 6 golle yıktı, 3 puanı almayı başardı

    GÜNÜN en gollü maçı dün 'da oynandı. 'i hedefleyen Gazişehir Gaziantep, kümede kalma umutları azalan rakibini 6-0 mağlup etti. Konuk takım 3. dakikada öne geçti. Okan'ın ortasına iyi yükselen Özgür Can kafayla topu ağlara yolladı: 0-1. 43'te Mehmet, skoru 2-0 yaptı. 61'de kaleci Göktuğ'un topu kontrol etmek istediği sırada İsmail'e çarpan top ağlarla buluştu: 0-3.

    DEL VALLE COŞTU
    68'DE Himmet farkı 4'e çıkardı. 74'te Del Valle, 90'da ise İsmail, rakip fileleri havalandırdı ve skoru belirledi: 0-6. Bu sonuçla puanını 47'ye çıkaran Gazişehir , ilk 2 için umutlarını gelecek haftalara taşıdı. Manisaspor ise 15 puanla 17. sıradaki yerinde kaldı.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:39
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