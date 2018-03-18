Gazisehir’den Manisa’da sov
Güneydoğu ekibi, kümede kalma umutlarını her geçen hafta kaybeden Ege temsilcisini 6 golle yıktı, 3 puanı almayı başardı
GÜNÜN en gollü maçı dün Manisa'da oynandı. Süper Lig'i hedefleyen Gazişehir Gaziantep, kümede kalma umutları azalan rakibini 6-0 mağlup etti. Konuk takım 3. dakikada öne geçti. Okan'ın ortasına iyi yükselen Özgür Can kafayla topu ağlara yolladı: 0-1. 43'te Mehmet, skoru 2-0 yaptı. 61'de kaleci Göktuğ'un topu kontrol etmek istediği sırada İsmail'e çarpan top ağlarla buluştu: 0-3.
DEL VALLE COŞTU
68'DE Himmet farkı 4'e çıkardı. 74'te Del Valle, 90'da ise İsmail, rakip fileleri havalandırdı ve skoru belirledi: 0-6. Bu sonuçla puanını 47'ye çıkaran Gazişehir Gaziantepspor, ilk 2 için umutlarını gelecek haftalara taşıdı. Manisaspor ise 15 puanla 17. sıradaki yerinde kaldı.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:39
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"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor"
Toplam 4
Yorum
CEBELLEZİ BJK FB BİR OFYSATTAN GOL RAKİBİN İKİ PENALTISI CEBELLEZİ. HER MAÇTA VERMİYORLAR İŞTE NAPARSIN.
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Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!
Toplam 2
Yorum
arma evet çok sert hareket Mehmet Ekicinin yaptıkları cinayet olduğunda ona hakem değil hakim bakması lazım
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 31
Yorum
ver penaltıyı ver üç penaltı 2 ofysattan gol abime.
Gazisehir’den Manisa’da sov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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