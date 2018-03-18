GÜNÜN en gollü maçı dün Manisa'da oynandı. Süper Lig'i hedefleyen Gazişehir Gaziantep, kümede kalma umutları azalan rakibini 6-0 mağlup etti. Konuk takım 3. dakikada öne geçti. Okan'ın ortasına iyi yükselen Özgür Can kafayla topu ağlara yolladı: 0-1. 43'te Mehmet, skoru 2-0 yaptı. 61'de kaleci Göktuğ'un topu kontrol etmek istediği sırada İsmail'e çarpan top ağlarla buluştu: 0-3.

DEL VALLE COŞTU

68'DE Himmet farkı 4'e çıkardı. 74'te Del Valle, 90'da ise İsmail, rakip fileleri havalandırdı ve skoru belirledi: 0-6. Bu sonuçla puanını 47'ye çıkaran Gazişehir Gaziantepspor, ilk 2 için umutlarını gelecek haftalara taşıdı. Manisaspor ise 15 puanla 17. sıradaki yerinde kaldı.