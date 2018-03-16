Üzülmez, esnafa misafir oldu – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Üzülmez, esnafa misafir oldu

    Üzülmez, esnafa misafir oldu

    yolunda dolu dizgin ilerleyen , şehir esnafıyla bütünleşti. Başkan , teknik direktör ve teknik ekip; dün sabah Rize Minciciler Sokağı esnafıyla bir araya gelerek kahvaltı yaptı.

    Süper Lig yolunda dolu dizgin ilerleyen , şehir esnafıyla bütünleşti. Başkan , teknik direktör ve teknik ekip; dün sabah Rize Minciciler Sokağı esnafıyla bir araya gelerek kahvaltı yaptı.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:51
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