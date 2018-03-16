Boluspor, Fenerbahçe ile özel maç yapacak – Fotomaç – 16 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , ile özel maç yapacak

    <a href="/index/boluspor?id=48bfa66a-6cb8-495e-a4cd-c2ca5ad74201" class="" rel="tag">Boluspor</a>, <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> ile özel maç yapacak

    1. Lig takımlarından , milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Spor ekiplerinden ile özel maç yapacak.

    Bolu Atatürk Stadı'nda 23 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

    Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ile geçmiş yıllarda özel maç yapmak konusunda bir çalışmalarının olduğunu belirterek, "Bu düşünce geçen yıl da vardı. Bu maç, bu seneye nasip oldu. Bu maçı yapmamız konusunda destek veren Sayın 'a ve Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'yi Bolu'da görmekten onur ve gurur duyacağız." diye konuştu.

    Çarıkcı, özel maçın bilet fiyatlarının 19 Mart Pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında netleşeceğini kaydetti.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , ile özel maç yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN