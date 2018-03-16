Boluspor, Fenerbahçe ile özel maç yapacak
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile özel maç yapacak.
Bolu Atatürk Stadı'nda 23 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.
Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile geçmiş yıllarda özel maç yapmak konusunda bir çalışmalarının olduğunu belirterek, "Bu düşünce geçen yıl da vardı. Bu maç, bu seneye nasip oldu. Bu maçı yapmamız konusunda destek veren Sayın Aziz Yıldırım'a ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'yi Bolu'da görmekten onur ve gurur duyacağız." diye konuştu.
Çarıkcı, özel maçın bilet fiyatlarının 19 Mart Pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında netleşeceğini kaydetti.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:59
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 BİR BEŞİKTAŞLI OLARAK ALEXİN O ŞEKİLDE YOLLANMASINA ÇOK ÜZÜLDÜM.
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Kalmak isterim
Toplam 1
Yorum
Sinan61 Dame N'Doye, Trabzonspor'a istenilen düzeyde yardımcı olamadı. Golcü olarak alındı ama katkı yüzdesi düşük. Yol verin gitsin...
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Fernando ilk 11’e
Toplam 2
Yorum
06ankara tolga ciğercininde kadıköyde galibiyeti var.borisia mönchangladback kadıköyde fenere 3 tane atmıştı.tolganın o maçta golü var
Boluspor, Fenerbahçe ile özel maç yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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