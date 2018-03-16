Ankaragücü geri sayımda – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    geri sayımda

    Ankaragücü geri sayımda

    Teknik Direktörü , Eskişehir'i yendikleri takdirde 'e bir adım daha yaklaşacaklarını belirtti.

    SPOR Toto 1. Lig'de 49 puanla 2.'lik koltuğunda oturan A.Gücü, Eskişehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Oyuncularına sık sık uyarılarda bulunan teknik direktör 'ın, son haftalara avantajlı girdiklerini ve bunun rehavete dönmemesi gerektiğini söylediği kaydedildi. Rakiplerinin düşme hattında yer almasının yanıltıcı olduğunu vurgulayan Kartal'ın, "İstanbulspor galibiyetinin anlam kazanması için taraftarımızın önünde kazanmalıyız. Bu kulübü hak ettiği yer olan 'e taşıyacağınıza ve camianın 6 yıllık özlemini sona erdireceğinize inanıyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

    ESKİ DOSTLAR BULUŞTU
    'nün deneyimli çalıştırıcısı İsmail Kartal, Almanya Milli Takımı teknik direktörü Joachim Löw ile bir araya geldi. Kartal, "Beraber çalıştığımız dönemlerde ondan çok şey öğrendim, sıkı bir dostluk kurduk" dedi. Ankaragücü'nü yakından takip ettiğini belirten Löw de, ilk fırsatta bir maçını izlemeye geleceğini ve Süper Lig'e döneceğine inandığını söyledi.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:44
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