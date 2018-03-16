Ankaragücü geri sayımda
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Eskişehir'i yendikleri takdirde Süper Lig'e bir adım daha yaklaşacaklarını belirtti.
SPOR Toto 1. Lig'de 49 puanla 2.'lik koltuğunda oturan A.Gücü, Eskişehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Oyuncularına sık sık uyarılarda bulunan teknik direktör İsmail Kartal'ın, son haftalara avantajlı girdiklerini ve bunun rehavete dönmemesi gerektiğini söylediği kaydedildi. Rakiplerinin düşme hattında yer almasının yanıltıcı olduğunu vurgulayan Kartal'ın, "İstanbulspor galibiyetinin anlam kazanması için taraftarımızın önünde kazanmalıyız. Bu kulübü hak ettiği yer olan Süper Lig'e taşıyacağınıza ve camianın 6 yıllık özlemini sona erdireceğinize inanıyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.
ESKİ DOSTLAR BULUŞTU
Ankaragücü'nün deneyimli çalıştırıcısı İsmail Kartal, Almanya Milli Takımı teknik direktörü Joachim Löw ile bir araya geldi. Kartal, "Beraber çalıştığımız dönemlerde ondan çok şey öğrendim, sıkı bir dostluk kurduk" dedi. Ankaragücü'nü yakından takip ettiğini belirten Löw de, ilk fırsatta bir maçını izlemeye geleceğini ve Süper Lig'e döneceğine inandığını söyledi.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:44
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
Fenerli Maç öncesi nedense tüm hakemler Fenerli oluyor. Fenerli olmayan hakemleri söyler misin?
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 12
Yorum
teo 3 Puanlar sizin olsun kupalar bizim. Bu gelenek mantıklı :) Siz bu kafayla devam edin
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
izleyici ne garip'tirki PFDK'dan mhk ye TFF den böle bir maca Fenerbahceli olaran bılınen adam maca hakem olarak atanıyor Bülent Yıldırım...!
Ankaragücü geri sayımda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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