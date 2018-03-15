Manisaspor antrenmanına engel
Hafta sonu Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak Grandmedical Manisaspor'un antrenmanında futbolcular etkili olan dolu yağışından dubalarla korunmaya çalıştı.
Grandmedical Manisaspor, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında sahasında Gazişehir Gaziantep ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Tarık Almış Spor Tesisleri'nde, geçen hafta istifa eden teknik direktör Taner Taşkın'ın yerine 21 yaş altı takımın teknik direktörü Aytekin Viduşlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.
Ana bölümde kondisyon çalışması yapan futbolcular, 5'e 2 oyunun ardından şut ve orta çalışması yaptı.
Antrenmanda futbolcular dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Aniden bastıran dolu yağışı sırasında çalışmalara devam eden oyuncular, doludan dubalarla korunmaya çalıştı.
Manisaspor, cumartesi günü oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını, yarınki antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 19:16
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
Fenerli Maç öncesi nedense tüm hakemler Fenerli oluyor. Fenerli olmayan hakemleri söyler misin?
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 12
Yorum
teo 3 Puanlar sizin olsun kupalar bizim. Bu gelenek mantıklı :) Siz bu kafayla devam edin
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
izleyici ne garip'tirki PFDK'dan mhk ye TFF den böle bir maca Fenerbahceli olaran bılınen adam maca hakem olarak atanıyor Bülent Yıldırım...!
Manisaspor antrenmanına engel haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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