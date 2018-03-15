Manisaspor antrenmanına engel – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    antrenmanına engel

    Manisaspor antrenmanına engel

    Hafta sonu ile karşılaşacak Grandmedical 'un antrenmanında futbolcular etkili olan dolu yağışından dubalarla korunmaya çalıştı.

    Grandmedical , Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Tarık Almış Spor Tesisleri'nde, geçen hafta istifa eden teknik direktör Taner Taşkın'ın yerine 21 yaş altı takımın teknik direktörü Aytekin Viduşlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.

    Ana bölümde kondisyon çalışması yapan futbolcular, 5'e 2 oyunun ardından şut ve orta çalışması yaptı.

    Antrenmanda futbolcular dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Aniden bastıran dolu yağışı sırasında çalışmalara devam eden oyuncular, doludan dubalarla korunmaya çalıştı.

    Manisaspor, cumartesi günü oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını, yarınki antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:16
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