Tribüne seyirci çekemediklerini ifade eden Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge, kentin dinamiklerinin harekete geçmesi gerektiğini belirterek, "İzmir'in Süper Lig hedefindeki tek takımı Altınordu. Göztepe'den sonra biz de en üst ligde yer almak istiyoruz. İzmir'in iki takımla Süper Lig'de temsil edilmesi, şehrimizde her hafta bir Süper Lig maçı olması anlamına gelir. Çok özlediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz bu durumun gerçekleşmesi müthiş olur" dedi.



İzmir'deki odaları, sivil toplum kuruluşlarını ve her türlü meslek grubunu arkalarında görmek istediklerini dile getiren Barış Orhunbilge, "Büyük kulüplerin İzmir'e gelmesi, otellerin ve restoranların dolmasına, kentteki ekonominin kalkınmasına katkı sağlıyor. Ligde yabancısız oynayan, tamamı yerli ve milli futbolcularla mücadele eden Altınordu desteği hak ediyor. Kimseden ekstra bir şey istemiyoruz. Yalnızca tribünde olup bizi alkışlasınlar. Doğma büyüme bir İzmirli olarak tek beklentim bu" diye konuştu.

Öte yandan Altınordu, cumartesi günü evinde oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.



BEŞİKTAŞ RADARI

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş'ın gelecek sezon için Altınordulu üç futbolcuyu gündemine aldığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların, İzmir ekibinin altyapısından yetişen ikiz kardeşler Barış ve Kerim Alıcı ile gurbetçi futbolcu Erdoğan'ı takip ettiği ileri sürüldü. Sağ kanat oyuncusu Barış bu sezon şimdiye kadar 9 kez rakip fileleri sarsarken, sol kanat Erdoğan'ın 6 golü bulunuyor. Sağ bek Kerim ise sakatlığı nedeniyle sezonu erken kapattı.

