TFF'den Sezer Özmen'e geçmiş olsun mesajı – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    'den 'e geçmiş olsun mesajı

    TFF'den Sezer Özmen'e geçmiş olsun mesajı

    , Giresunspor ile oynanan maçta ayağı kırılan Demirsporlu için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

    Federasyon şu ifadeleri kullandı;
    " 1. Lig'in 27. haftasında oynanan Giresunspor- Demirspor maçında, Adana Demirsporlu 'in ayağının kırıldığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sezer Özmen ve Adana Demirspor camiasına geçmiş olsun dileriz."

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:05
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