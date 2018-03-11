TFF'den Sezer Özmen'e geçmiş olsun mesajı

Federasyon şu ifadeleri kullandı;

"Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında oynanan Akın Çorap Giresunspor-Adana Demirspor maçında, Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağının kırıldığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sezer Özmen ve Adana Demirspor camiasına geçmiş olsun dileriz."