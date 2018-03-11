TFF'den Sezer Özmen'e geçmiş olsun mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu, Akın Çorap Giresunspor ile oynanan maçta ayağı kırılan Adana Demirsporlu Sezer Özmen için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Federasyon şu ifadeleri kullandı;
"Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında oynanan Akın Çorap Giresunspor-Adana Demirspor maçında, Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağının kırıldığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sezer Özmen ve Adana Demirspor camiasına geçmiş olsun dileriz."
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:05
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"F.Bahçe şampiyonluk adayı"
Toplam 2
Yorum
xxl bu gün 1-0 ı koruyacam diye yerden kalkmadı fb...
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"F.Bahçe şampiyonluk adayı"
Toplam 2
Yorum
xxl senin canın öyle istiyor...
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Malatya'da 'Roman' havası!
Toplam 2
Yorum
Alemdar Aykut hocanin bu takimi sampiyon yapabilmesi icin GS ve BJK nin cok kötü bir sezon gecirmesi gerekir ayrica Basaksehir gibi sivrilen olmamal
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