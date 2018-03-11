Adana Demirsporlu futbolcunun ayağı kırıldı!
Adana Demirsporlu oyuncu Sezer Özmen'in Giresunspor maçında ayağı kırıldı.
Maçın 20. dakikasında Adana Demirsporlu futbolcu Sezer Özmen'in Almeida ile girdiği mücadelede ayağı kırıldı. Saha içinde yapılan ilk müdahalenin ardından Özmen ambulans ile hastaneye sevk edildi.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:59
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Kocaman kehanet!
Toplam 16
Yorum
BEŞİKTAŞ KARDEŞ AYKUT GELDİ VE CÜMLESİNİ SÖYLÜYORUM ! ''TÜRKİYENİN EN İYİ KADROSU FB DEDİR !'' BU LAFIN ÜZERİNE 5 TRANSFER YAPTINIZ AYIPTIR !
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Tam 9 saat! Takımı yenilirken Arda...
Toplam 4
Yorum
Haydar Futbol bedende bitse bile kişi eğlenmek için dahi olsa maç yapar. LAKİN Arda gibi beyinde bitmişse HERŞEY BİTMİŞTİR. Futbolcu değildir artık
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Tam 9 saat! Takımı yenilirken Arda...
Toplam 4
Yorum
Salih koca arda geldi başakşehirin kimyasını bozdu
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