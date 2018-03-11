Adana Demirsporlu futbolcunun ayağı kırıldı! – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Demirsporlu futbolcunun ayağı kırıldı!

    Adana Demirsporlu futbolcunun ayağı kırıldı!

    Demirsporlu oyuncu 'in Giresunspor maçında ayağı kırıldı.

    1. Lig'in 27. haftasında Akın Çorap Giresunspor sahasında Demirspor'u konuk etti.

    Maçın 20. dakikasında Adana Demirsporlu futbolcu 'in Almeida ile girdiği mücadelede ayağı kırıldı. Saha içinde yapılan ilk müdahalenin ardından Özmen ambulans ile hastaneye sevk edildi.



    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:59
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