Manisaspor, Ümraniyespor deplasmanında – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Manisaspor, deplasmanında

    Manisaspor, Ümraniyespor deplasmanında

    SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalma umutularını mucizelere bırakan Grandmedical Manisaspor, yarın 'i hedefleyen 'a konuk olacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda Özgüç Türkalp'in görev alacağı müsabakanın başlama düdüğü saat 15.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda kart cezalıları Ümit Yasin ve Perovic'in yanı sıra sakatlığı süren Enes 'da forma giyemeyecek.

    Manisaspor'da hafta içinde oynanan Akın Çorap Giresunspor maçı öncesi istifa eden tknik direktör 'ın yerine göreve getirilen U21 Takımı Antrenörü Aytekin Viduşlu takımı sahaya cıkaracak. Sezon sonuna kadar Tarzan'ı çalıştıracak Viduşlu, Ümraniyespor karşısında ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini söyledi. Bu maç öncesi Manisaspor 15 puanla 17'inci basamakta yer alırken, Ümraniyespor maç fazlasıyla 44 puanla 2'nci sırada bulunuyor.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:10
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