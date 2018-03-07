Altınordu'nun kritik sınavı – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    'nun kritik sınavı

    <a href="/index/altinordu?id=559a8934-5bfb-46c0-8a25-66c07253227e" class="" rel="tag">Altınordu</a>'nun kritik sınavı

    1'nci Lig'de deplasmanından 3-1'lik zaferle dönerek Play-Off hattında yer alan , yarın evinde ilk 6 yarışındaki rakiplerinden İstanbulspor'la puan mücadelesi verecek.

    Bornova Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak kritik randevuda Zorbay Küçük düdük çalacak. ekibinde cezası devam eden stoper Uğur, sakatlığı süren ön libero Oğulcan ve sezonu kapatan sağ bek Kerim Alıcı forma giyemeyecek. Cezası biten stoper Recep ise şans verilmesi halinde görev alabilecek.

    Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibine 2-0 mağlup olan ekibi, taraftarı önünde rakibini yenerek Play-Off hattındaki yerini korumak istiyor. Ligde 39 puanı bulunan iki takımdan averajla 6'ncı sırada, İstanbulspor ise 7'nci basamakta yer alıyor.

    Öte yandan maçın bilet fiyatı da belirlendi. Maç biletleri, VIP 30 TL, Numaralı Tribün 15 TL , Misafir Kale Arkası Tribünü 10 TL'den satışa sunuldu. Ayrıca 8 Mart nedeniyle stat gişelerinden kadınlara 1 TL karşılığında bilet satışı yapılacak.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:33
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