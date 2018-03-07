Akın Çorap Giresunspor'da galibiyet sevinci

Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, dün deplasmanda karşılaştıkları Grandmedical Manisaspor'u 4-0 gibi farklı skorla mağlup etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Rakipleri önünde alınan 3 puanın ilk altı iddiasını devam ettirme adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Kazancıoğlu, "Gaziantep Gazişehir'in ardından Grandmedical Manisaspor'u da mağlup ederek ligde çıkışa geçtik. İki maçta alınan galibiyetlerle üst sıraları yakaladık. İlk altı için yeniden iddialı hale geldik. Hedefimiz kalan haftalarda yükselişimizi sürdürmek ve ligi play-off potasında tamamlamak." dedi.

Kazancıoğlu, ligin 27. haftasında 11 Mart Pazar günü Adana Demirspor'u ağırlayacaklarını ifade ederek, zorlu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılmayı arzu ettiklerini kaydetti.

Giresun halkından pazar günü maça gelerek takımlarına 90 dakika boyunca destek olmalarını isteyen Kazancıoğlu, şöyle konuştu:

"Taraftarımız her zaman bize güç vermiştir. Onların destekleriyle iç saha karşılaşmalarını kazanmamız daha kolay oluyor. Adana Demirspor maçında da Giresun halkının desteğine çok ihtiyacımız var. Bu zorlu maçta takımlarını yalnız bırakmasınlar. Tribünleri doldurarak 90 dakika boyunca gereken katkıyı vereceklerine inanıyoruz."