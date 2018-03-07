Akın Çorap Giresunspor'da galibiyet sevinci
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, son iki maçta alınan galibiyetlerle üst sıraları yakaladıklarını, ilk altı için yeniden iddialı hale geldiklerini söyledi.
Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, dün deplasmanda karşılaştıkları Grandmedical Manisaspor'u 4-0 gibi farklı skorla mağlup etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Rakipleri önünde alınan 3 puanın ilk altı iddiasını devam ettirme adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Kazancıoğlu, "Gaziantep Gazişehir'in ardından Grandmedical Manisaspor'u da mağlup ederek ligde çıkışa geçtik. İki maçta alınan galibiyetlerle üst sıraları yakaladık. İlk altı için yeniden iddialı hale geldik. Hedefimiz kalan haftalarda yükselişimizi sürdürmek ve ligi play-off potasında tamamlamak." dedi.
Kazancıoğlu, ligin 27. haftasında 11 Mart Pazar günü Adana Demirspor'u ağırlayacaklarını ifade ederek, zorlu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılmayı arzu ettiklerini kaydetti.
Giresun halkından pazar günü maça gelerek takımlarına 90 dakika boyunca destek olmalarını isteyen Kazancıoğlu, şöyle konuştu:
"Taraftarımız her zaman bize güç vermiştir. Onların destekleriyle iç saha karşılaşmalarını kazanmamız daha kolay oluyor. Adana Demirspor maçında da Giresun halkının desteğine çok ihtiyacımız var. Bu zorlu maçta takımlarını yalnız bırakmasınlar. Tribünleri doldurarak 90 dakika boyunca gereken katkıyı vereceklerine inanıyoruz."
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:07
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''İyi ki Fenerbahçe'ye gitmemişim''
Toplam 7
Yorum
gsli seytanin bacani kiracaz gibi bu sene akhisar yeniyorsa bizde yeneriz terim korkak oynatmaz bu sene kadikoy maci guzel gececek
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Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 35
Yorum
TR daha komiği yumruğun neye benzediğini bilmemek ve sanki tek suçlu q7ymiş gibi davranılması. ayrıcdaha ağır olaylara ne verildi bak istersen.
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Toplam 2
Yorum
halo şov yapmaya gitmiştir kesin..
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