‘’Yavaş yavaş ligi koparmayı hedefliyoruz’’ – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    ‘’Yavaş yavaş ligi koparmayı hedefliyoruz’’

    ‘’Yavaş yavaş ligi koparmayı hedefliyoruz’’

    kalecisi biran önce hedefe ulaşmak istediklerini ve hedefe ulaşmak için çok çalıştıklarını söyledi.

    1. Ligi'nde mücadele eden takımı bu hafta oynayacakları Gaziantepspor maçının hazırlıklarını Tesisleri'nde Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde sürdürüyor. Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan tecrübeli kaleci ''İlk yarı biraz donuk başladık. İkinci yarı soyunma odasında kendimizi motive edip ikinci yarıya daha iyi çıktık. Bu ligin büyük takımı olmak çok büyük etken.

    Rakiplerimiz sahaya çok farklı motivasyonla çıkıyor. Rakiplerimizin bizden alacağı bir puan onlar için sevindirici oluyor. Bizler daha çok mücadele etmemiz lazım. İnşallah yarın oynayacağımız Gaziantep maçını kazanıp Bolu deplasmanına gideceğiz. İki maçtan da iyi sonuç alıp, yavaş yavaş ligi koparmayı hedefliyoruz. Biran önce hedefe ulaşmak istiyoruz ve hedef uğruna da çok çalışıyoruz. Çok güzel bir birlikteliğimiz var" dedi.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:00
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