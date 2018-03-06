‘’Yavaş yavaş ligi koparmayı hedefliyoruz’’
Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan biran önce hedefe ulaşmak istediklerini ve hedefe ulaşmak için çok çalıştıklarını söyledi.
Rakiplerimiz sahaya çok farklı motivasyonla çıkıyor. Rakiplerimizin bizden alacağı bir puan onlar için sevindirici oluyor. Bizler daha çok mücadele etmemiz lazım. İnşallah yarın oynayacağımız Gaziantep maçını kazanıp Bolu deplasmanına gideceğiz. İki maçtan da iyi sonuç alıp, yavaş yavaş ligi koparmayı hedefliyoruz. Biran önce hedefe ulaşmak istiyoruz ve hedef uğruna da çok çalışıyoruz. Çok güzel bir birlikteliğimiz var" dedi.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 11:00
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Fatura Kocaman'a kesildi
Toplam 20
Yorum
Murat Tüm bunlar taç'ının çalınmasıyla başladı, yoksa Aykut hocanın suçu yok...
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Josef De Souza: Ne özürü!
Toplam 8
Yorum
BEŞİKTAŞ ARKADAŞLAR Q7 CEZA ALIR BUNA CEZA VERMEZLER TALİSCA VOLKAN OLAYINDA ÖYLE OLDU... AMA TAHRİK VAR DİYE AZ VERİLİR CEZA BELLİDE OLMAZ PFDK BU !
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La casa de Babel
Toplam 8
Yorum
BEŞİKTAŞ SİZ İSTEDİĞİNİZ KADAR ÇAMURA YATIN KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK LİGİN EN İYİ TAKIMI BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLUR SİZDE OTURUR İZLERSİNİZ...
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