Adana’da Özköylü dönemi sona erdi – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Adana’da Özköylü dönemi sona erdi

    Adana’da Özköylü dönemi sona erdi
    'da son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör , istifa etti. Yönetim ve oyuncularla vedalaştıktan sonra tesislerden ayrılan usta hoca, takımdaki oyuncuların başarı adına gerekli gayreti göstermediğini belirtip, "Başarısızlık varsa tabii ki önce teknik adam sorumludur. Ama esas sorumlunun oyuncular olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Özköylü, Adanaspor'un başında çıktığı 10 maçta 5 mağlubiyet, 2 beraberlik almıştı.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:28
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