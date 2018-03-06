Denizlispor kritik virajda – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    kritik virajda

    <a href="/index/denizlispor?id=c65f589d-5936-43c7-8b30-3f4226b50836" class="" rel="tag">Denizlispor</a> kritik virajda

    1. Lig'de geçen hafta evinde Grandmedical Manisaspor ile son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan ve düşme potasından çıkamayan , yarın en önemli rakiplerinden 'a konuk olacak.

    5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Mustafa Öğretmenoğlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma Beinsports kanalından yayınlanacak.

    Takımının başında çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Teknik Direktör Fatih Tekke, sezonun en önemli sınavlarından birini vereceklerini söyledi. 'un da kendileri gibi can havliyle mücadele edeceğini belirten Tekke, "Ben takımıma güveniyorum. İyi bir sonuçla evimize döneceğiz" dedi. Bu maç öncesi , 27 puanla 16'ncı sırada yer alırken, 28 puanlı 15'inci basamakta.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:02
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