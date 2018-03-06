Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Mustafa Öğretmenoğlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma Beinsports kanalından yayınlanacak.

Takımının başında çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Teknik Direktör Fatih Tekke, sezonun en önemli sınavlarından birini vereceklerini söyledi. Adana Demirspor'un da kendileri gibi can havliyle mücadele edeceğini belirten Tekke, "Ben takımıma güveniyorum. İyi bir sonuçla evimize döneceğiz" dedi. Bu maç öncesi Denizlispor, 27 puanla 16'ncı sırada yer alırken, 28 puanlı Adana Demirspor 15'inci basamakta.