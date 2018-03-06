Denizlispor kritik virajda
Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Grandmedical Manisaspor ile son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan ve düşme potasından çıkamayan Denizlispor, yarın en önemli rakiplerinden Adana Demirspor'a konuk olacak.
Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Mustafa Öğretmenoğlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma Beinsports kanalından yayınlanacak.
Takımının başında çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Teknik Direktör Fatih Tekke, sezonun en önemli sınavlarından birini vereceklerini söyledi. Adana Demirspor'un da kendileri gibi can havliyle mücadele edeceğini belirten Tekke, "Ben takımıma güveniyorum. İyi bir sonuçla evimize döneceğiz" dedi. Bu maç öncesi Denizlispor, 27 puanla 16'ncı sırada yer alırken, 28 puanlı Adana Demirspor 15'inci basamakta.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 17:02
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Denizlispor kritik virajda
Toplam 1
Yorum
aydın dua ediyorum denizlispor inşallah düşersiniz adana demir spora başarılar
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Toplam 16
Yorum
brs2121 hepinize inat yine şampiyon beşiktaş yazdıracağız
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Toplam 6
Yorum
Ş.Atalay FB'nin şampiyon olmaması TS için en önemli kriterdir. Gerekirse diğer büyüklere maçı da verir. Öyle de oldu. BaşakŞ* BJK galip Gs'de alır.
Denizlispor kritik virajda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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