Üzülmez'den şampiyonluk yorumu! 30. haftaya kadar...

Çaykur Rizespor, yarın sahasında oynayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu İbrahim Üzülmez maç öncesi değerlendirmelerde bulundu. Üzülmez, son 2 haftada 4 puan kaybı yaşadıklarını söyleyerek, "Biz son haftalarda puan kaybettik, bu süreçte rakiplerimiz de puan kaybı yaşadı. Alt taraftan istikrarlı bir şekilde gelen hem oyun olarak hem de fiziksel olarak şu an iyi durumda bulunan Elazığspor ile Boluspor var. Onlarda zirveyi zorlayacaklardır" dedi.



"3-4 MAÇLIK SERİ BİZE AVANTAJ SAĞLAYACAKTIR"

Üzülmez, şu an için ligin zirvesinde kendileri ile birlikte Ümraniyespor ve Ankaragücü'nün olduğunu ancak 3 takımında puan kayıpları yaşayabileceklerini belirterek, şunları söyledi:



"Ligin zirvesinde şu an bizle birlikte Ümraniyespor ve Ankaragücü yer alıyor. Bunun yanında bize yaklaşmaya çalışan play-off potasındaki takımlar ve düşmeme mücadelesi veren takımlarda var. Ligin zirvesindeki 3 takımda puan kayıpları yaşayabiliyor. Son haftada biz 2 puan, Ümraniyespor ve Ankaragücü de 3 puan kaybetti. Şimdiden şampiyonluk bu takımlar arasında geçeceğini söylemek doğru değil. Biz puan kaybı yaşadıkça alttaki takımlarla aradaki fark azalıyor. Bu durumda bizim yakalayacağımız 3-4 maçlık bir galibiyet serisi, bizi çok avantajlı bir konuma getirecektir."



"ÇOK ÇETİN BİR LİG"

Spor Toto 1'inci Lig'in çok çetin bir lig olduğunun altını çizen Üzülmez, şöyle devam etti:

"Mücadelemizi ve tedbirimizi elden bırakmamamız lazım. Özellikle ofansif anlamda hücum varyasyonlarında çok dikkatli olmamız lazım. Puan kaybı yaşadığımız maçlarda girdiğimiz çok net pozisyonlar var. Bunları değerlendiremediğimiz zaman sıkıntı yaşıyoruz. Samsunspor maçından sonra oyuncularımızla konuştuk. Onlarda puan kaybı nedeniyle çok üzüntülülerdi. Futbolcular olayın bilincindeler. Önümüzdeki Gaziantepspor maçı ile tekrar bir seri yakalayacağımıza inancım tam"



"ROTASYONA GİDECEĞİZ

Üzülmez, üst üste oynanacak maçlardan dolayı rotasyona gideceklerini de söyledi. Sıkışık maç trafiğinde rotasyona gitmenin zorunlu olduğunu da kaydeden Üzülmez, değerlendirmesini şöyle tamamladı:



"Gaziantepspor maçından sonra hafta sonu çok önemli bir Boluspor maçına çıkacağız. Bu arada pek dinlenme şansımız olmayacak. Bu nedenle Gaziantepspor maçında 4-5 oyuncuyu dinlendirmeyi düşünüyorum ancak benim takımımda tüm oyuncuların hazır olması gerekiyor. Rotasyon yapmayı düşündüğüm haftalar oldu fakat oynayacak olan futbolcuların yeterli olmadığını gördüğümden rotasyon yapamadım"