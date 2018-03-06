Adanaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    'da maçı hazırlıkları

    Adanaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

    , 1. Lig'de deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Osman Yereşen Tesisleri'nde gençlik gelişim sorumlusu Eyüp Arın yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, kontrol ve pas çalışması yaptı.

    Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çalışma yapan turuncu-beyazlılar, 1 saat 20 dakika süren idmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamladı.

    Turuncu-beyazlı ekip, yarın sabah saatlerinde hava yoluyla Ankara'ya gidecek.

    Ankara'da yapacağı çalışmayla maçının hazırlıklarını tamamlayacak , konaklayacağı otelde maç saatini bekleyecek.

    Adanaspor, ligin 26. haftasında 8 Mart Perşembe günü saat 19.00'da Ankara 19 Mayıs Stadı'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.


    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:53
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