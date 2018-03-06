Adanaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Osman Yereşen Tesisleri'nde gençlik gelişim sorumlusu Eyüp Arın yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, kontrol ve pas çalışması yaptı.
Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çalışma yapan turuncu-beyazlılar, 1 saat 20 dakika süren idmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamladı.
Turuncu-beyazlı ekip, yarın sabah saatlerinde hava yoluyla Ankara'ya gidecek.
Ankara'da yapacağı çalışmayla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak Adanaspor, konaklayacağı otelde maç saatini bekleyecek.
Adanaspor, ligin 26. haftasında 8 Mart Perşembe günü saat 19.00'da Ankara 19 Mayıs Stadı'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 15:53
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Fatura Kocaman'a kesildi
Toplam 32
Yorum
sistem kazanir sonunda Arkadaslar bu gecis donemi sabredin basaksehire bakin sistem eninde sonunda kazir cok begenilen besiktas atak oynadida neoldu bayernde 5-0
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Cenk'e kötü haber! Yeni transfer...
Toplam 5
Yorum
Kartalım Evertonun politikası yanlış.Orta sahası bitik bi takım isterse dünyaca ünlü forvetleri getirsin fısss.Yani cenke top taşıyan yok gol bklnyor
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G.Saraylı futbolcundan yönetime: 'Bonservisimi alın'
Toplam 7
Yorum
Kabataşlı İyiNiyetliÇalışkan AmaYaşıBoyuKısaTeşekkürlerDenmeli.TakımGençleştirilmeli.BiriKaptanEnAz4TÜRK Banko Oynamalı.SorumluUzunGüçlüHırslıOlmalı.
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