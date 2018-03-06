Adanaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Osman Yereşen Tesisleri'nde gençlik gelişim sorumlusu Eyüp Arın yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, kontrol ve pas çalışması yaptı.

Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çalışma yapan turuncu-beyazlılar, 1 saat 20 dakika süren idmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamladı.

Turuncu-beyazlı ekip, yarın sabah saatlerinde hava yoluyla Ankara'ya gidecek.

Ankara'da yapacağı çalışmayla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak Adanaspor, konaklayacağı otelde maç saatini bekleyecek.

Adanaspor, ligin 26. haftasında 8 Mart Perşembe günü saat 19.00'da Ankara 19 Mayıs Stadı'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.