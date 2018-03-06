Spor Toto 1. Lig'de hakemler açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 8 Mart'ta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

16.00 Altınordu-İstanbulspor: Zorbay Küçük

19.00 MKE Ankaragücü-Adanaspor: Bülent Birincioğlu