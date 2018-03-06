Spor Toto 1. Lig'de hakemler açıklandı!
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında 8 Mart Perşembe günü oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 8 Mart'ta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:
16.00 Altınordu-İstanbulspor: Zorbay Küçük
19.00 MKE Ankaragücü-Adanaspor: Bülent Birincioğlu
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 15:35
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Tenis
Toplam 6
Yorum
ALİ ÇOK SÜPER Bİ OYUN BAĞIMLILIK YAPTI
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Şenol Güneş'ten Kocaman'a taç yanıtı
Toplam 26
Yorum
aykut demişki malatya maca 10 kısi cıksın .tac ve korner atışları fb verilsin . mumkunse malatyalnansınılar maca gelmesin seyırcısız oy.
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G.Saraylı futbolcundan yönetime: 'Bonservisimi alın'
Toplam 6
Yorum
zoppa asamoah gelmiyorsa makul fiyata alınabilir ama yetmez uğur çiftçiyide alın sezon sonu serbest rekabet her zaman takımı diri tutar!
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