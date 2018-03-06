Spor Toto 1. Lig'de hakemler açıklandı! – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    1. Lig'de hakemler açıklandı!

    Spor Toto 1. Lig'de hakemler açıklandı!

    1. Lig'in 26. haftasında 8 Mart Perşembe günü oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

    tarafından yapılan açıklamaya göre 8 Mart'ta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

    16.00 Altınordu-İstanbulspor: Zorbay Küçük

    19.00 MKE Ankaragücü-Adanaspor: Bülent Birincioğlu

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:35
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