Boluspor ilk 6'daki yerini korumak istiyor – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    ilk 6'daki yerini korumak istiyor

    <a href="/index/boluspor?id=48bfa66a-6cb8-495e-a4cd-c2ca5ad74201" class="" rel="tag">Boluspor</a> ilk 6'daki yerini korumak istiyor

    Spor Toto 1. Lig takımlarından 'un kulüp başkanı Necip Çarıkcı, "Takımda iyi bir beraberlik var ve şu an ligde 40 puan ile 4. sıradayız. Hedefimiz ilk 6 içinde kalmak." dedi.

    Başkan Çarıkcı, yaptığı açıklamada, yarın deplasmanda Balıkesirspor Baltok ile oynayacakları maçın zor geçeceğini belirtti.

    Çarıkçı, kazandıkları Altınordu ve MKE Ankaragücü maçlarının kendilerine umut verdiğini dile getirerek, "Takımda iyi bir beraberlik var ve şu an ligde 40 puan ile 4. sıradayız. Hedefimiz ilk 6 içinde kalmak. Yarın Balıkesirspor Baltok ve cumartesi günü de maçımız var. Bu iki maça odaklandık. Takımımızın da morali iyi." diye konuştu.

    Ligin enteresan olduğunu söyleyen Çarıkcı, "Alt tarafta düşme potası, üst tarafta altı ve ilk iki mücadelesi var. Bu sene lig çok zor geçiyor. Bütün takımlar iyi." ifadelerini kullandı.

    Çarıkcı, son haftalara gelindikçe ligde sahaya güzel futbolun yansıdığına dikkati çekerek, "Güzel bir ligimiz var. Hakikaten Süper Lig'den daha kaliteli bir lig. Güzel mücadeleler oluyor, iyi oynayan ve iyi mücadele eden kazansın. Bu ligde olmaktan ben de gurur duyuyorum. Bütün kulüp başkanlarına da başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:50
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