Adanaspor yıkıldı
Toros Kaplanları, haftayı hüsranla kapadı. Taraftarı önünde Altınordu’ya boyun eğen Adana üst üste 2. yenilgisini yaşadı
PERDEYİ KERİM KAPADI
67'DA Roni ile golü bulan Adanaspor, 69'da Kerim'e engel olamadı ve maç 3-1 sona erdi. Üst üste ikinci yenilgisini alan Adanaspor, 33 puanda kalırken, Altınordu ise puanını 39'a çıkardı.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:46
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‘Ben de vurdum’ niye demedin?
Toplam 19
Yorum
Boş 3 maçta 1 adamlara uçan tekme attığını her maç arkadan çifte daldığını kırmızı kart görmen gerektiğini nedn gidip hocalara söylemedin?
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Trabzonsporlu taraftarlardan Şenol Güneş'e ziyaret
Toplam 1
Yorum
murat gs değerlerimize sahip çıkalım şenol güneş mustafa denizli fatih terim kolay kolay yetişmiyor saygılar.
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 26
Yorum
vah aykut vah!!! yahu hoca geçen haftaki olayı şimdi anlatıp saklanarak acizliğini perçinleme bari. ee sonra ne oldu?T.M.Akhisar maçı diyorum sonra ne oldu?
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