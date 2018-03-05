Adanaspor yıkıldı – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    yıkıldı

    Adanaspor yıkıldı

    Toros Kaplanları, haftayı hüsranla kapadı. Taraftarı önünde ’ya boyun eğen Adana üst üste 2. yenilgisini yaşadı

    SPOR Toto 1. Lig'de play-off'u hedefleyen Adana, taraftarı önünde hüsran yaşadı. 'yu konuk eden Toros Kaplanları, sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Maça hızlı başlayan konuk takım 8'de öne geçti. Erdoğan düzgün bir vuruşla, skoru 1-0 yaptı. Altınordu, 32'de Mirkan ile farkı ikiye çıkardı: 0-2.

    PERDEYİ KERİM KAPADI
    67'DA Roni ile golü bulan Adanaspor, 69'da Kerim'e engel olamadı ve maç 3-1 sona erdi. Üst üste ikinci yenilgisini alan , 33 puanda kalırken, Altınordu ise puanını 39'a çıkardı.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:46
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