1. Lig'de yarının hakemleri açıklandı – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    1. Lig'de yarının hakemleri açıklandı

    1. Lig'de yarının hakemleri açıklandı

    Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak 3 karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.

    yapılan açıklamaya göre yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

    Yarın:

    16.00 Grandmedical Manisaspor-Akın Çorap Giresunspor: Burak Şeker

    16.00 Samsunspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Hakan Ceylan

    19.00 Gazişehir Gaziantep-Ümraniyespor: Koray Gençerler

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:42
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