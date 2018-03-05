1. Lig'de yarının hakemleri açıklandı
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak 3 karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
16.00 Grandmedical Manisaspor-Akın Çorap Giresunspor: Burak Şeker
16.00 Samsunspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Hakan Ceylan
19.00 Gazişehir Gaziantep-Ümraniyespor: Koray Gençerler
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:42
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 94
Yorum
BEŞİKTAŞ SİZ ÖNCE TRABZONDAN ÇALDIĞINIZ KUPAYI GERİ VERİN...
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Black Panther
Toplam 2
Yorum
Atillas-BJK Bazı rekorlar kırılmış şimdi Tanju Çolak'ın tarihi rekoruna 15 gol kalmış, bu rekor için 1 2 tane daha hat-trick yapması lazım
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Kameni bekleneni vermedi
Toplam 6
Yorum
yorumcu ben GSli olarak diyorumki, volkana yönetim agir para cesasi vermeli.bedavadan kirmizi kart gördü volkan.o 2inci kafa golünü yemezdi volkan.
1. Lig'de yarının hakemleri açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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