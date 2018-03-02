Dadaş, pusuya yattı
Spor Toto 1. Lig 25. hafta da Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Pazar günü deplasman da oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını Erzurumspor Tesislerinde sürdürdü.
?İstanbulspor maçının her maç gibi zorlu mücadele olacağını ifade eden Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, 'Taraftarlarımızın desteğiyle, oyuncularımın hırslı istekleri ile her geçen hafta daha arzulu ve istekli oyunumuzla rakip kale de son dakikaya kadar olan kazanma arzumuz karşısında gol bularak galibiyete çeviriyoruz. Çalışmalarımızı program çerçevesinde rakibimiz İstanbulspor'un oyun taktikleri analizi ile hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Biz Erzurumspor olarak sahaya kazanmak mücadelesiyle çıkacağız' dedi.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:38
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Koridorlar karıştı
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BEŞİKTAŞ Fitili Soldado ateşledi Josef üçkağıçılıkla kırmızı aldırdı,Ekici denen adam aynı hareketi pepe'ye yaptı. Yiyorsa verseydin kırmızıyı FIRAT.
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Şenol Güneş'ten Soldado'ya gönderme
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lazer1903 Queresma nın pozisyonunda JOSEFE vurmuyor bile Ekici yumruk atıyor bakın görüntülere Saldado kariyerini bitmiştir.
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Quaresma'ya ağır ceza!
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taraftar Penarol maçında rakip oyuncuya yumruk atan Galatasaray ve Brezilya Milli Takımının eski oyuncusu Felipe Melo'ya 6 ay men cezası verdi.
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