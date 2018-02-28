Denizlispor'da Üstek'ten sağduyu çağrısı – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    'da Üstek'ten sağduyu çağrısı

    Denizlispor'da Üstek'ten sağduyu çağrısı

    1'inci Lig'de üst üste 3 galibiyet almasına rağmen düşme hattından kurtulamayan 'da başkan Mustafa Üstek, iç sahada oynayacakları Grandmedical Manisaspor maçı öncesi taraftarlara sağduyu çağrısında bulundu.

    12'nci adama en çok ihtiyaç duyduklarını dönemde olduklarını ifade eden başkan Üstek, "Kötü tezahürat ya da saha olayları nedeniyle seyircisiz oynama cezası almak istemiyoruz. Ege'nin iki güzide şehrinin rakip olacağı derbide taraftarımızın şehrimize yakışan şekilde ev sahipliği yapacağına eminim. Bu güzel tablonun bozulmaması adına taraftarlarımızın sorumluluk bilinciyle takımımızı desteklemesini bekliyorum" dedi.

    1'inci Lig'de Manisaspor, bu maç öncesi 'un12 puan gerisinde düşme hattında yer alıyor. Öte yandan Denizlispor'da üst üste 3 galibiyetle 28'er bin prim almaya hak kazanan futbolcular, derbinin kazanılması halinde 8'er bin TL daha ödemeye kavuşacak.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:36
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