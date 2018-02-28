Denizlispor'da Üstek'ten sağduyu çağrısı
Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 3 galibiyet almasına rağmen düşme hattından kurtulamayan Denizlispor'da başkan Mustafa Üstek, iç sahada oynayacakları Grandmedical Manisaspor maçı öncesi taraftarlara sağduyu çağrısında bulundu.
12'nci adama en çok ihtiyaç duyduklarını dönemde olduklarını ifade eden başkan Üstek, "Kötü tezahürat ya da saha olayları nedeniyle seyircisiz oynama cezası almak istemiyoruz. Ege'nin iki güzide şehrinin rakip olacağı derbide taraftarımızın şehrimize yakışan şekilde ev sahipliği yapacağına eminim. Bu güzel tablonun bozulmaması adına taraftarlarımızın sorumluluk bilinciyle takımımızı desteklemesini bekliyorum" dedi.
Spor Toto 1'inci Lig'de Manisaspor, bu maç öncesi Denizlispor'un12 puan gerisinde düşme hattında yer alıyor. Öte yandan Denizlispor'da üst üste 3 galibiyetle 28'er bin TL prim almaya hak kazanan futbolcular, derbinin kazanılması halinde 8'er bin TL daha ödemeye kavuşacak.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:36
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Mükemmel anlatmaya gerek yok! Görüyorsunuz
Toplam 23
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CELAL YARIN TARAFTARA ACILIYOR MUZEYI GEZEBILRSIN
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Mükemmel anlatmaya gerek yok! Görüyorsunuz
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CELAL HAKLISIN TARIHE GECEREK ILK YARIDA 5 DK UZADI KPASA MACI 45 3 DE OLMAYAN PENALTI YEDIK
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Mükemmel anlatmaya gerek yok! Görüyorsunuz
Toplam 23
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CELAL KADIKOYDE OLDUGU GIBI YINE SELCUK LA OLACAGIZ SEN SAMPIYONLUK MACINDA ALEX I OYNATMAYAN AYKUT LAMI OLUCAN
Denizlispor'da Üstek'ten sağduyu çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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