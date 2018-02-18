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    18 Şubat 2018, Pazar
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    , Ümraniyespor'u deplasmanda devirdi!

    Eskişehirspor, Ümraniyespor'u deplasmanda devirdi!

    1. Lig'in 22. hafta karşılaşmasında , deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

    Stat: Ümraniye Belediyesi

    Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serkan Gençerler, Utku Tunavelioğlu

    Ümraniyespor: Burak Öğür, , Merthan Açıl, , , Timur Temeltaş, İbrahim Akdağ, Vasilogiannis, Rangelov, Emircan Altıntaş (Dk. 78 Cleyton), Serdar Özbayraktar (Dk. 32 Bahadır Taşdelen - Dk. 90+3 Mücahit Albayrak)

    Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, , Akaminko, , Kaan Kanak, (Dk. 74 Andaç Güleryüz), , Dorukhan Toköz, Ofoedu (Dk. 90+2 Michel), , (Dk. 61 Aykut Akgün)

    Gol: Dk. 40 Hasan Hüseyin Acar ()

    Kırmızı kart: Dk. 59 Semih Güler (Eskişehirspor)

    Sarı kartlar: Dk. 42 Mehmet Sedef, Dk. 68 Metin Erol (Yedek kulübesinde), Dk. 79 Oğuz Ceylan, Dk. 83 Tarık Tekdal (Ümraniyespor), Dk. 59 Hürriyet Gücer, Dk. 66 Bruno Mezenga, Dk. 87 Bedirhan Altunbaş, Dk. 88 Ofoedu (Eskişehirspor)

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:33
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