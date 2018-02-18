Eskişehirspor, Ümraniyespor'u deplasmanda devirdi!
Spor Toto 1. Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yendi.
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serkan Gençerler, Utku Tunavelioğlu
Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Tarık Tekdal, Mehmet Sedef, Timur Temeltaş, İbrahim Akdağ, Vasilogiannis, Rangelov, Emircan Altıntaş (Dk. 78 Cleyton), Serdar Özbayraktar (Dk. 32 Bahadır Taşdelen - Dk. 90+3 Mücahit Albayrak)
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Bedirhan Altunbaş, Akaminko, Semih Güler, Kaan Kanak, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 74 Andaç Güleryüz), Hürriyet Gücer, Dorukhan Toköz, Ofoedu (Dk. 90+2 Michel), Bruno Mezenga, Semih Şentürk (Dk. 61 Aykut Akgün)
Gol: Dk. 40 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)
Kırmızı kart: Dk. 59 Semih Güler (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Mehmet Sedef, Dk. 68 Metin Erol (Yedek kulübesinde), Dk. 79 Oğuz Ceylan, Dk. 83 Tarık Tekdal (Ümraniyespor), Dk. 59 Hürriyet Gücer, Dk. 66 Bruno Mezenga, Dk. 87 Bedirhan Altunbaş, Dk. 88 Ofoedu (Eskişehirspor)
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:33
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Bu da mı tesadüf
Toplam 8
Yorum
u.açar hiç şaşırmadık alışıkız Beşiktaş ımızı durdurma hareketlerine şenol hocanın10numara ve yrdmc hoca almama inadı olmasa hakemleride yenerdik
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Bu da mı tesadüf
Toplam 8
Yorum
taraftar YABANCI HAKEM isteyin.. Objektif hakemle oynamak işinize gelmez değil mi ? Konyada hakem sayesinde farktan kurtuldunuz.
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Fellaini imzayı attı!
Toplam 6
Yorum
GS'li yahu ne işi var bu kazmanın. kamyon gibi adam 20 yaşında bile koşamayan kamyon gibi ağır ve uzun adamı 31 yasında alırsanız yazıklar olsun !
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