Boluspor 3 attı 3 aldı
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor, konuk ettiği Grandmedical Manisaspor'u 3-0 yendi.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Şahan Yılmaz, Seyfettin Ünal
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Göksu Alhas, Alim Öztürk, Pedro Franco, Cengiz Umut Meraş, Yusuf Emre Gültekin (Dk 82. İshak Çakmak), Burak Asan (Dk. 57 Özgür İleri), Melih Okutan, Guido Koçer (Dk. 63 Andre Santos), Akabueze, Poepon
Grandmedical Manisaspor: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Kağan Miray Bağış, Ümit Yasin Arslan, Hikmet Balioğlu (Dk. 69 Abdulkadir Korkut), Mikic, Bakaki, Timur Karagülmez (Dk. 8 Furkan Parsak), Uğur Pamuk (Dk. 46 Ömer Buğdaycı), Sebaihi, Perovic, Asım Hamzaçebi
Goller: Dk. 19 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 51 Melih Okutan, Dk. 60 Poepon (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Emre Gültekin (Boluspor), Dk. 45+1 Mikic ve Sebaihi (Grandmedical Manisaspor)
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:38
-
Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?
Toplam 9
Yorum
KMehmet Avrupadaki takimlar nasil kaldiriyor bu mac trafigini gidip sorsun ona göre antrenman planini degistirsin.
-
Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?
Toplam 9
Yorum
cahilliğin bukadarı sanki sizin takım gidecektide bjk engel oldu lafa bak sz hangi dandik takıma elendiniz de gidemediniz sen bana onu hatırlatıver bi
-
Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?
Toplam 9
Yorum
bjkli 3 takıma daha şans verilmişti, ama mahalle takımlarına elendikleri için, sadece süt kupasında mücadele edebiliyorlar.
Boluspor 3 attı 3 aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.