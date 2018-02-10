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    10 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    3 attı 3 aldı

    Boluspor 3 attı 3 aldı

    1. Lig'in 21. haftasında , konuk ettiği 'u 3-0 yendi.

    Stat: Bolu Atatürk

    Hakemler: Zorbay Küçük, Yılmaz, Seyfettin Ünal

    Boluspor: Gökhan Değirmenci, Göksu Alhas, Alim Öztürk, , Cengiz Umut Meraş, Yusuf Emre Gültekin (Dk 82. İshak Çakmak), Burak Asan (Dk. 57 Özgür İleri), , Guido Koçer (Dk. 63 ), Akabueze, Poepon

    Grandmedical Manisaspor: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Kağan Miray Bağış, Ümit Yasin Arslan, Hikmet Balioğlu (Dk. 69 Abdulkadir Korkut), Mikic, Bakaki, Timur Karagülmez (Dk. 8 Furkan Parsak), Uğur Pamuk (Dk. 46 Ömer Buğdaycı), Sebaihi, Perovic, Asım Hamzaçebi

    Goller: Dk. 19 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 51 Melih Okutan, Dk. 60 Poepon ()

    Sarı kartlar: Dk. 36 Emre Gültekin (Boluspor), Dk. 45+1 Mikic ve Sebaihi ()

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:38
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