CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Bandırmaspor'da imzayı attı

    Bandırmaspor'da <a href="/index/ismail-ertekin?id=6a5d910e-5874-45ea-a90d-bea609d82bc7" class="" rel="tag">İsmail Ertekin</a> imzayı attı

    Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü , resmi sözleşmeyi imzaladı. Ertekin, "Hedeflerimiz doğrultusunda mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

    Bandırmaspor'da Mustafa Uğur'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirildi. Tecrübeli çalıştırıcı, sezon sonuna kadar kendisini bordo-beyaz renklere bağlayan imzayı attı. İmza töreninde konuşan Bandırmaspor Basın Sözcüsü Erol Rüzgar, şampiyonluk hedeflerinden vazgeçmediklerinin altını çizerek, "İsmail hocanın sportif başarıları ve hedefinin olması bu kararı almamızdaki en önemli nedendir. Gece gündüz şampiyonluk için çalışıyoruz. Bandırma'nın da aynı hedefler etrafından kenetlenmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    de açıklamasında şampiyonluk için mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Hedeflerimiz doğrultusunda mücadelemize devam edeceğiz. Sezon sonunda gemiyi kıyaya yanaştırabilirsek ne mutlu bize diyorum" dedi.

    Ertekin, Bandırmaspor kadrosunda bulunan futbolcuları yakından tanıdığını belirterek, bu konuda sorun yaşamayacağını söyledi.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bandırmaspor'da imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN