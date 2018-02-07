Bandırmaspor'da İsmail Ertekin imzayı attı
Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü İsmail Ertekin, resmi sözleşmeyi imzaladı. Ertekin, "Hedeflerimiz doğrultusunda mücadelemize devam edeceğiz" dedi.
Bandırmaspor'da Mustafa Uğur'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İsmail Ertekin getirildi. Tecrübeli çalıştırıcı, sezon sonuna kadar kendisini bordo-beyaz renklere bağlayan imzayı attı. İmza töreninde konuşan Bandırmaspor Basın Sözcüsü Erol Rüzgar, şampiyonluk hedeflerinden vazgeçmediklerinin altını çizerek, "İsmail hocanın sportif başarıları ve hedefinin olması bu kararı almamızdaki en önemli nedendir. Gece gündüz şampiyonluk için çalışıyoruz. Bandırma'nın da aynı hedefler etrafından kenetlenmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
İsmail Ertekin de açıklamasında şampiyonluk için mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Hedeflerimiz doğrultusunda mücadelemize devam edeceğiz. Sezon sonunda gemiyi kıyaya yanaştırabilirsek ne mutlu bize diyorum" dedi.
Ertekin, Bandırmaspor kadrosunda bulunan futbolcuları yakından tanıdığını belirterek, bu konuda sorun yaşamayacağını söyledi.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:54
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''Şampiyonluğu hak ediyoruz''
Toplam 3
Yorum
UltrAslan basaksehir macinda hat trick bekliyorum senden hadi bakalim Fernandao.
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Giuliano ateşle oynuyor!
Toplam 3
Yorum
ya galibiyet ya da Ali Koc baskan basaksehir macinda oynamali kesin cünkü golü ondan bekliyorum.Fb bu maci kaybederse 8 puan geride kalir ki is biter.
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‘Kollama’ diye bir şey olmaz
Toplam 1
Yorum
nejat olgun Anlaşılan sen de bunama belirtileri göstermeye başlamışsın sayın Şen
Bandırmaspor'da İsmail Ertekin imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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